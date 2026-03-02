Dades de la Fundació MWC
L’economia digital s’ha duplicat des de l’arribada del Mobile a Barcelona el 2006 i ja genera el 25% de la riquesa catalana
El pes de la indústria tecnològica a la comunitat s’ha pràcticament duplicat des de l’arribada de l’MWC a Barcelona
Paula Clemente
Exactament dues dècades després que el Mobile World Congress (MWC) obrís portes per primera vegada a Barcelona, l’economia digital de la comunitat és el doble de gran del que ho era. La tendència és perceptible des de moltes òptiques, però aquest dilluns, en el marc d’una nova edició d’aquest congrés tecnològic, la fundació Mobile World Capital (MWCapital) ha posat xifres al fenomen: la tecnologia digital ja genera 68.800 milions d’euros cada any a Catalunya, un 25,5% del producte interior brut (PIB) de la comunitat.
Aquest volum inclou tant el que facturen les empreses directament dedicades a les TIC (41.500 milions d’euros, segons un informe que ha publicat Acció aquest cap de setmana, també en el marc de l’MWC), sumat al que produeixen aquelles companyies que, tot i que no s’hi dediquen estrictament, estan generant negoci gràcies a adoptar la digitalització. S’ha posat com a exemple els centenars de perfils tecnològics que tenen contractats companyies com Mango o Vueling a Catalunya.
«Estem mesurant no només el cost d’un maquinari –ha precisat Francesc Fajula, director de MWCapital–, sinó la capacitat productiva que té aquest maquinari cada any sobre l’economia, com ho faríem amb una fàbrica». L’ambició era mesurar l’impacte intangible d’un congrés tecnològic que deixa al seu darrere un impacte econòmic directe acumulat de gairebé 7.000 milions d’euros i 173.000 llocs de treball generats. La conclusió, ha avançat, és que queda demostrada la «transversalitat» que té actualment la tecnologia i la digitalització en el teixit empresarial català, i que és un «motor principal de desenvolupament econòmic i social al país».
L’estudi elaborat entre aquesta fundació publicoprivada conclou que la indústria digital ja genera una quarta part de la riquesa catalana i que aquest pes és 10 punts superior al del 2006. En percentatge, l’informe precisa que l’economia digital ha crescut un 86,4% en aquestes dues dècades.
En realitat, l’engreixament d’aquesta indústria ha sigut generalitzat, ja que també l’economia digital espanyola ha crescut un 81% en aquest temps. No obstant, l’informe matisa que Catalunya lidera les estadístiques estatals quant a l’adopció de noves tecnologies o la generació d’empreses emergents. La comunitat compta amb 2.400 empreses emergents de base tecnològica, que facturen en total gairebé 3.000 milions d’euros a l’any i donen feina a 30.500 persones, segons un altre balanç recent publicat per Acció.
Inversió estrangera i ‘hubs’
La radiografia que ha elaborat aquesta agència pública de promoció econòmica calcula, a més de tot això, que la tecnologia representa ja pràcticament la meitat del volum d’inversió estrangera directa que capta la comunitat. Han sigut 9.300 milions d’euros en els últims cinc anys, més del doble (+165%) del que es va captar entre el 2016 i el 2020. Aquest any en concret, la comunitat ha guanyat una dotzena de ‘hubs’ digitals de multinacionals, cosa que porta per sobre de les 200 les unitats de negoci d’aquest estil a Catalunya. Eren menys de 10, fa dues dècades.
És cert, ha reconegut Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals del Govern de la Generalitat, que tot això respon en bona mesura a l’evolució natural que ha tingut la indústria de la tecnologia a escala global, però que s’ha de celebrar «haver sabut capitalitzar molt bé» aquest fenomen a Catalunya. «Gràcies a aquests 20 anys de Mobile i a tenir la MWCapital es generen aquestes complicitats entre administracions», ha prosseguit la mateixa, en un guant que ha recollit, després, Jordi Valls, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Ell ha tornat a posar el focus sobre el congrés tecnològic per perfilar-lo com l’exemple perfecte que «les coses que funcionen són les que tenen consistència en el temps», amb referència al fet que la fira existeixi per la sintonia publicoprivada i perquè així ho hagin lluitat partits polítics de diferents colors a través del temps.
«El focus que la presència de l’MWC ha posat a Barcelona i sobre el seu sector digital ha sigut clau per impulsar el creixement i la consolidació d’un ecosistema que a la ciutat és estratègic», compendia la directora executiva d’Empresa i Emprenedoria de Barcelona Activa, Itziar Blasco, en declaracions a EL PERIÓDICO. En qualsevol cas, la idea remarcada per tots i verbalitzada concretament per Jordi Valls en la roda de premsa de presentació de l’informe és que la sort és que això vagi més enllà del congrés. «El Mobile ha aconseguit accelerar un ecosistema, però això ja no va només de Mobile».
