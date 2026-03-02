Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El rei, Illa i Sánchez inauguren el Mobile World Congress

Les autoritats participen en una conferència i visiten diferents estands, entre ells el de la Generalitat

El rei Felip VI saluda el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, a l'arribada al MWC.

El rei Felip VI saluda el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, a l'arribada al MWC. / ACN

Nazaret Romero / Àlex Recolons (ACN)

L'Hospitalet de Llobregat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han inaugurat aquest dilluns el Mobile World Congress (MWC). Han participat en la conferència inaugural de la fira, sota el títol de 'Liderant el futur; intel·ligent, inclusiu i imparable'. Després han visitat diversos estands, entre ells el de la Generalitat, com ja va fer també l'any passat Felip VI després de vuit anys sense fer-ho. El recorregut de les autoritats també ha inclòs els estands del Mobile World Capital Barcelona, Espanya i GSMA, a més de les operadores Orange, Vodafone i Telefònica.

Les autoritats, que ja van coincidir aquest diumenge en el sopar d'inauguració del MWC celebrat al MNAC, han arribat al recinte de Gran Via a un quart de deu del matí per assistir a la conferència inaugural de la fira, que ha reflexionat sobre com les operadores poden fer una economia digital més dinàmica, intel·ligent i equitativa. 

En la rebuda i salutació inicial també hi havia el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el de Transformació Digital, Óscar López, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller delegat de la GSMA, John Hoffmann, entre d'altres.

