El rei, Illa i Sánchez inauguren el Mobile World Congress
Les autoritats participen en una conferència i visiten diferents estands, entre ells el de la Generalitat
Nazaret Romero / Àlex Recolons (ACN)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han inaugurat aquest dilluns el Mobile World Congress (MWC). Han participat en la conferència inaugural de la fira, sota el títol de 'Liderant el futur; intel·ligent, inclusiu i imparable'. Després han visitat diversos estands, entre ells el de la Generalitat, com ja va fer també l'any passat Felip VI després de vuit anys sense fer-ho. El recorregut de les autoritats també ha inclòs els estands del Mobile World Capital Barcelona, Espanya i GSMA, a més de les operadores Orange, Vodafone i Telefònica.
Les autoritats, que ja van coincidir aquest diumenge en el sopar d'inauguració del MWC celebrat al MNAC, han arribat al recinte de Gran Via a un quart de deu del matí per assistir a la conferència inaugural de la fira, que ha reflexionat sobre com les operadores poden fer una economia digital més dinàmica, intel·ligent i equitativa.
En la rebuda i salutació inicial també hi havia el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el de Transformació Digital, Óscar López, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller delegat de la GSMA, John Hoffmann, entre d'altres.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
- Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà