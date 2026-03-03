Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un agent d'IA ajuda els clients de CaixaBank a contractar crèdits des de l'app

L'última fase de la gestió està supervisada per un professional humà, com ha explicat l'entitat al MWC

WhatsApp Image 2026 03 03 at 11.39.53

WhatsApp Image 2026 03 03 at 11.39.53 / REGIÓ7

Regió7

Barcelona

CaixaBank ha presentat avui al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona un agent d'Intel·ligència artificial (IA) dissenyat per "millorar l'experiència dels clients en els processos de contractació digital a través de l'aplicació mòbil de l'entitat", com ha indicat el gerent IA en canals digtitals, Santiago Murillo

El nou servei combina "IA conversacional" i acompanyament humà "per optimitzar la contractació en línia" en un context en què l'app de CaixaBank supera els 12 milions d'usuaris, la major base de de l'Estat espanyol, ha explicat Murillo a l'stand de Mobile WorldCapital Barcelona.

L'agent d'IA actua exclusivament al canal de xat de l'app. Fins que no arriba el moment de la contractació, el sistema automatitzat no deriva l'usuari a un especialista, ha afegit. L'eina, que ja està operativa, es dirigeix a clients que hagin iniciat el procés d'un "préstec preconcedit" a través de l'app i que s'estiguin tenint dificultats.

La base de la fórmula és la tecnologia Agentforce, de Salesforce, i evolucionarà en les pròximes setmanes fins a integrar-se en tots els xats de contractació de l'aplicació del banc, ha apuntat Santiago Murillo. De fet, a l'estiu ja es va posar en marxa un altre agent basat en IA generativa per orientar els usuaris amb les targetes. Aquesta funcionalitat es va desenvolupar amb la tecnologia de Google Cloud.

Uns mesos abans, el banc havia activat un agent IA per ajudar uns 300 empleats que donen suport a la contractació remota. La companyia està desenvolupant igualment IA per millorar processos interns, ha conclòs la responsable AI Lead en oficina, Nuria Delgado.  

