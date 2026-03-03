Mercat laboral
Catalunya lidera al febrer la creació d’ocupació a Espanya i aporta el 25% de nous ocupats
L’atur repunta, malgrat la creació d’ocupació, en 2.000 persones, i arriba als 327.000 aturats registrats
La sanitat pública carrega cada any amb almenys cinc milions d’euros en malalties i accidents que haurien de pagar les mútues
Gabriel Ubieto
Catalunya va liderar la creació d’ocupació en el conjunt d’Espanya durant el mes de febrer, aportant a la Seguretat Social gairebé un de cada quatre nous ocupats. Després de tres mesos de dades negatives, les províncies catalanes van tornar a tancar un mes amb números verds i es van rescabalar amb un dels seus millors registres de l’última dècada.
El mercat laboral català va sumar al febrer 23.564 nous ocupats respecte al gener, fins a un total de 3,85 milions d’afiliats a la Seguretat Social. És el quart millor registre des de començament de segle en un segon mes de l’any i permet a l’economia catalana recuperar part del terreny perdut durant el tancament del 2025, que no va ser bo.
L’atur, per la seva banda, també va augmentar, malgrat la generació d’ocupació. Dues tendències perfectament compatibles i que solen indicar una certa confiança en la bona marxa del mercat laboral. La gent s’anima a anar al Sepe i apuntar-se a l’atur perquè pensa que li servirà d’alguna cosa i trobarà feina. La proximitat de la Setmana Santa i el ‘boom’ de contractacions, moltes que encadenen ja amb la campanya d’estiu, pot haver condicionat aquest comportament.
L’atur va pujar en 2.039 persones, un lleuger repunt del 0,6% respecte al mes anterior, fins a un total de 327.253 catalans apuntats en les llistes del Sepe. En termes absoluts, és la xifra d’atur des del 2008.
Catalunya va viure una segona meitat del 2025 molt discreta. La meitat de mesos va crear poca ocupació i en l’altra meitat directament en va perdre. Aquesta baixada va provocar que arribés fins i tot a reduir la seva velocitat de creixement de l’ocupació per sota del 2% per primera vegada en un lustre.
S’ha de veure com evoluciona l’ocupació aquest 2026 i si els bons registres d’aquest febrer són flor d’un dia o la dinàmica de contractació de les companyies torna a agafar impuls i no aprofundeix en aquesta desacceleració creixent que han anat confirmant les dades dels últims mesos.
Per territoris, l’ocupació va créixer aquest febrer a totes les províncies catalanes. Barcelona va ser la que més ocupats, en termes absoluts, va aportar (+ 15.374, respecte al gener), davant els 3.597 de Girona, 2.946 de Tarragona i els 1.647 de Lleida. Si bé, percentualment, el territori que més està creixent és Girona (+1%), davant el 0,9% de Tarragona, el 0,8% de Lleida i el 0,5% de Barcelona.
Nou sorpasso al març?
Catalunya va liderar el creixement de l’ocupació, aportant un de cada quatre nous ocupats aquest mes de febrer. El creixement va ser transversal i totes les autonomies, amb l’excepció de Castella-la Manxa, van sumar ocupats respecte al gener.
La capital de l’Estat, per la seva banda, va aportar la meitat d’afiliats a la Seguretat Social que Catalunya (+12.806) i no seria forassenyat que al març, atès l’empenta de les contractacions a la costa que s’esperen per nodrir xiringuitos i hotels de cara a la Setmana Santa, perdi momentàniament aquest títol de territori amb més ocupats.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?