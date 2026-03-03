Un dictamen sobre el registre de grans tenidors d’habitatge qüestiona les dades que s’exigeixen als propietaris
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya adverteix que poden ser "desproporcionades" algunes de les informacions que es demanen, com ara la ubicació i la superfície dels pisos
Sara González
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) adverteix que algunes de les dades que el Govern vol exigir als propietaris en el registre de grans tenidors i en el de pisos buits poden ser "desproporcionades", i reclama que s’"anonimitzin" les dades personals de les persones físiques, atès que es tracta d’una eina consultable per raó social —nom— i NIF.
Així ho recull el dictamen sobre el decret que prepara la Generalitat de Catalunya, avançat per El Periódico de Catalunya, perquè qualsevol ciutadà pugui consultar si un habitatge pertany a algú amb més de cinc pisos en zones tensionades a Catalunya o deu a tot l’Estat, sempre que un d’ells estigui en territori català.
El dictamen és preceptiu però no vinculant, de manera que el Govern haurà de decidir si incorpora o no les observacions. En concret, l’òrgan qüestiona que es requereixin dades que suposin "una càrrega administrativa innecessària" i considera que cal justificar-ne la recopilació. A més de garantir l’anonimat de les persones físiques, demana eliminar l’obligació d’informar sobre la ubicació i la superfície útil dels habitatges, d’acord amb el principi de "minimització" del reglament de protecció de dades. També insta a revisar els terminis per subministrar la informació, especialment per a pimes, petits promotors i administradors no professionalitzats, per garantir "proporcionalitat i seguretat jurídica".
Una altra recomanació és excloure de l’obligació d’inscripció els habitatges immersos en processos legals —com herències no resoltes o litigis entre copropietaris— mentre la situació estigui pendent de resolució.
Garantir la inspecció
El CTESC avala que qualsevol persona pugui consultar "sense restriccions" si un habitatge és propietat d’un gran tenidor per garantir la "transparència". Tanmateix, apunta que la norma no concreta el règim d’inspecció. "La manca d’aquesta activitat inspectora pot fer inoperant el registre de persones grans tenidores i d’habitatges buits sense títol habilitant i, per tant, les obligacions associades a la norma", conclou. Les sancions per incompliment poden arribar als 90.000 euros.
En el cas dels pisos sense llogater, el CTESC defensa que els Agents de la Propietat Immobiliària estiguin "obligats" a informar la Generalitat dels habitatges buits que gestionen si el propietari no els ha inscrit. A més, sosté que hauria de ser l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, i no l’Oficina de Gestió Empresarial, qui gestioni els registres.
L’òrgan també planteja que l’obligació d’inscripció estigui limitada al període en què una zona sigui declarada tensionada i recomana desplegar en dos reglaments diferenciats el registre de grans tenidors i el de pisos buits, ja que actualment s’inclouen en un únic decret. "Tenen finalitats, subjectes obligats i règims jurídics diferenciats", assenyala el dictamen.
Vots particulars de Foment del Treball i Pimec
Foment i Pimec han emès vots particulars perquè algunes de les seves demandes no s’han incorporat al dictamen. Foment critica les sancions "elevades" previstes en cas d’incompliment, així com la quantitat de dades sol·licitades i la "extralimitació competencial" que considera que suposa exigir informació sobre immobles situats fora de Catalunya.
Pimec, per la seva banda, demana ampliar el termini per aportar la informació i que no es computin com a propietats les segones residències, els habitatges en rehabilitació o aquells que no disposin de cèdula d’habitabilitat vigent.
