Escalada entre els EUA, Israel i l'Iran
Les tensions a l'Orient Pròxim colpegen les Borses europees i eleven el cru més d'un 4%
El Govern de l'Aràbia Saudita va confirmar que l'Ambaixada dels Estats Units a Riad va patir un incendi després de ser impactada per dos drons
Pablo Gallén
L’Ibex 35 ha arrencat la sessió d’aquest dimarts amb una caiguda de l’1,54%, situant-se en els 17.600,7 punts cap a les 9.00 hores i perdent així el nivell psicològic dels 17.800 enters. El retrocés es produeix en un context de forta tensió geopolítica, després d’una nova onada d’atacs d’Israel i els Estats Units contra l’Iran i l’advertiment de la Guàrdia Revolucionària iraniana d’atacar qualsevol embarcació que creui l’estret d’Ormuz, pas estratègic pel qual transita prop d’una cinquena part del petroli mundial.
Durant la matinada, el Govern de l'Aràbia Saudita va confirmar que l'Ambaixada dels Estats Units a Riad va patir un incendi després de ser impactada per dos drons, en el marc dels atacs iranians contra bases i instal·lacions nord-americanes en països del Golf Pèrsic.
A més, la Guàrdia Revolucionària iraniana va ratificar dilluns un atac contra un petrolier suposadament vinculat als EUA, l’‘Athe Nova’, amb bandera d’Hondures, a l’estret d’Ormuz. Les autoritats iranianes han reiterat també la seva amenaça d’atacar qualsevol vaixell que travessi aquesta via marítima, el trànsit de la qual consideren interromput com a represàlia per les accions militars de Washington i Tel-Aviv.
En l’àmbit empresarial, abans de l’obertura del mercat es va conèixer que GIP (BlackRock) ha venut la seva participació de l’11,4% a Naturgy per 2.790,9 milions d’euros mitjançant una col·locació accelerada dirigida per JP Morgan i Goldman Sachs, amb un descompte del 5,6%. Per la seva banda, Aena sotmetrà a votació la reelecció de Maurici Lucena com a conseller delegat a la junta general d’accionistes prevista per al 16 d’abril.
En el pla macroeconòmic, el Tresor Públic torna aquest dimarts als mercats amb una subhasta de lletres a sis i dotze mesos, amb la qual espera captar entre 5.500 i 6.500 milions d’euros.
Així mateix, s’han publicat les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social. L’atur registrat va augmentar en 3.584 persones al febrer respecte al mes anterior (+0,1%), el major repunt en aquest mes des del 2021, degut principalment al sector serveis i al col·lectiu sense ocupació anterior, integrat majoritàriament per joves. En contrast, la Seguretat Social va sumar una mitjana de 97.004 afiliats al febrer (+0,4%), impulsada per l’educació i l’hostaleria, que en conjunt van afegir més de 52.000 ocupats.
En els primers compassos de la sessió, les majors caigudes dins de l’Ibex 35 eren per a Naturgy (-6,2%), Acciona (-4,2%) i ACS (-3,19%), mentre que Repsol (+1,65%) i Indra (+0,96%) lideraven les pujades.
La resta de principals places europees també obrien en negatiu: París cedia un 1,5%, Londres un 1,2%, Frankfurt un 2% i Milà un 1,5%.
Al mercat de matèries primeres, el barril de Brent, referència a Europa, pujava un 4,1%, fins als 80,9 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI) avançava un 3,6%, fins als 73,8 dòlars. Al mercat de divises, l’euro cotitzava a 1,1644 dòlars, i el rendiment del bo espanyol a deu anys s’elevava al 3,198%.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?