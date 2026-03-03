Mobile 2026: l'edició més important de la història és també la més difícil
El MWC de Barcelona celebra el vintè aniversari en un ambient tens, entre guerres polítiques, reguladores i comercials, i explicant com serà la futura "era agèntica"
La vintena edició del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona és la més important de la seva història. Com a màxim, poden igualar la seva rellevància la primera convocatòria a la ciutat i la trobada del retorn a la normalitat després de la pandèmia de la covid-19.
No obstant això, per la intenció, el contingut i el context, cap oportunitat ha estat tan crucial com aquesta. El propòsit del congrés és relegar allò que li donava sentit -els mòbils- a un pla secundari. I ho està aconseguint perquè la intel·ligència artificial (IA) ja no és una amenaça i una moda. Per als professionals de la tecnologia ho és tot. I la transformació es produeix enmig de múltiples guerres: reguladores, comercials i polítiques.
Per aquesta raó, l'edició de 2026 del MWC és la més important i també la més difícil d'entendre. Els titulars de les notícies no són tan pirotècnics com altres anys. I les estrelles convidades no arrosseguen masses. Però es nota una pressió que només es manifesta en les grans ocasions.
Aquest Mobile s'està celebrant en un ambient enrarit. Malgrat que l'actitud segura dels participants i el to pirotècnic consubstancial al màrqueting es mantenen, nombrosos professionals desplaçats, tant els originaris dels Estat Units com els provinents de la Xina, no dissimulen el seu malestar.
Els destinataris més explícits del rebuig són les autoritats europees, per la pressió que estan aplicant al sector. La preocupació per la guerra a l'Orient Mitjà sembla més retòrica que sincera. Els directius nord-americans són més explícits que els seus col·legues asiàtics a l'hora d'expressar la seva discrepància amb la línia administrativa que està seguint la Unió des de Brussel·les.
Les multes milionàries a Google, Meta o Apple no s'obliden fàcilment. En qualsevol cas, el disgust no afecta la capital catalana, bolcada en l'acollida als visitants i satisfeta -sense arribar a l'eufòria- pel negoci que comporten. Tant les cúpules de les companyies sancionades i d'Amazon com els gestors dels gegants orientals -Samsung, Huawei, Xiaomi, ZTE- estan encantats amb els amfitrions.
La seva incomoditat neix de les dificultats normatives que suposadament planteja Europa en la configuració de l'ordre mundial, si és que això té algun significat Allò evident és que les discussions amb substancial, les que progressen al marge de les conferències i taules rodones oficials, són econòmiques i geo-estratègiques.
La situació tampoc és fàcil per a les firmes europees de referència: Telefónica, Orange, Deutsche Telekom o Vodafone, ben visibles a la fira. Aquest és un moment clau per marcar un perfil propi i consolidar una posició, necessitat que s'estén als puntals financers estatals: CaixaBank, BBVA, Banc Sabadell...
La idea de partida és la mateixa per a qualsevol dels agents, sigui quin sigui el seu origen, això és, els smartphones ja no són al centre de la indústria ni funcionen com a eix vertebrador del Mobile. Tot i que la IA és el comodí més socorregut en aquest escenari, si es vol parlar amb més propietat, com a mínim entre els experts, cal celebrar que el planeta avança cap a l'"era agèntica".
El futur que presumiblement ens espera es caracteritzarà per la proliferació de sistemes autònoms que no es limitaran a respondre peticions humanes, sinó que prendran decisions i actuaran sense una constant supervisió. L'imperi del controvertit Elon Musk és al nucli d'una altra paradoxa que pràcticament ningú ha plantejat tractar des de coordenades diplomàtiques o ètiques.
Organitzadors i comparses van aplaudir de seguida les confirmacions de Michael Nicolls, vicepresident d'Starlink, el seu servei d'internet d'alta velocitat per satèl·lit; i de Gwynne Shotwell, presidenta d'SpaceX, la seva empresa espacial. Els subalterns del magnat estan compartint pavelló amb enginyers i inversors interessats en els projectes de companyies com Toshiba Quàntum, Eutelsat o Aalyria.
I mentre uns 3.000 expositors lluiten per captar l'atenció d'aproximadament 20.000 executius amb més de 200 passaports diferents, la majoria de la ciutadania, amb sort, es preguntarà com influiran aquests anuncis en el seu dia a dia.
