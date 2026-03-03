Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
L’empresa Rrat’s Outdoor, del calderí Josep Bacardit, troba un nínxol de mercat per explotar en aquesta tipologia de calçat de muntanya seguint una filosofia pròpia
Ubicada al carrer Sallent de Manresa des de fa un any, la companyia fa front a l’estacionalitat augmentant la seva presència a diferents parts del món
“De gent que faci el producte n’hi ha molta. Que el producte vagi lligat a una filosofia, no tanta”. Josep Bacardit té molt clar el valor diferencial de la seva empresa, perquè Rrat’s Outdoor, assegura, és molt més que una marca de sandàlies: “Sostenibilitat, honestedat i la passió per la natura i per fer les coses ben fetes”. Així és com va néixer un projecte inspirat en les muntanyes de Montserrat i que actualment té la seva seu al carrer Sallent de Manresa. Amb vuit models al mercat, la companyia s’ha fet un lloc a escala mundial explotant aquesta tipologia de calçat.
Tot va començar arran de l’experiència de Bacardit en la distribució de calçat durant més de quinze anys. “Vaig anar veient moltes coses de prop: com canviaven les tendències, què buscaven els clients i, sobretot, què faltava al mercat”, detalla. Després de mesos pensant idees, el 2020, i amb el suport de la seva sòcia, la Maria, van fer el primer prototip. “Vaig estar mesos provant-lo en diferents rutes i activitats”, assenyala.
Per produir aquest primer model, va fer servir una màquina de cosir casolana amb el suport de la seva mare i aprofitant l’experiència i el coneixement del món del calçat. “Era una peça senzilla, però ens va permetre millorar el producte dia a dia fins a aconseguir quelcom que realment funcionés”.
I va funcionar. El 2023 van treure la primera col·lecció oficial, donant origen a Rrat’s Outdoor. “Un projecte que uneix passió, experiència i el desig d’oferir sandàlies còmodes, funcionals i acuradament elaborades, pensades per a aquells que gaudeixen tant de l’aire lliure com nosaltres”, destaca l’impulsor de l’empresa.
De fet, dissenyar un calçat per gaudir de la natura i de les activitats a l’exterior va ser un dels motius que va portar Bacardit i el seu equip a decantar-se per les sandàlies. “Ens permeten combinar versatilitat, lleugeresa i llibertat de moviment. A més, és un calçat polivalent que ofereix moltes possibilitats per experimentar amb materials duradors, reciclables i respectuosos amb el medi ambient”, assegura.
La cura per l’entorn és la condició sine qua non en la fabricació del seu calçat. “No treballem amb cap proveïdor que no tingui la possibilitat de fer productes reciclats i sostenibles, o que almenys la matèria primera sigui de producte extret”, subratlla el calderí. Aquesta situació es dona amb les cintes de les sandàlies, que són de polipropilè, la primera substància que s’extreu del petroli. La sola, en canvi, està composta de goma reciclada Vibram, de la qual Bacardit assegura que “ofereix una excel·lent adherència, flexibilitat i és de les més diferenciades del mercat”.
D’altra banda, per a la seva fabricació, Rrat’s Outdoor disposa de tecnologies d’avantguarda per millorar cada pas de la producció. “Ens hem trobat que no hi ha gent que sàpiga fer calçat on som. El tema de la confecció és dur i no hi ha joves que empenyin en aquest sentit”, lamenta. Per això, diu que han anat a “buscar maquinària, sense prescindir de personal, perquè als treballadors no se’ls exigeixi un gran nivell de costura i puguem avançar més i millor”.
Bacardit també posa èmfasi en l’equip que integra l’empresa, ja que tots, assegura, “aporten alguna cosa essencial”. Va anomenar en Biel i la Maria (els socis), l’Helena (màrqueting), en Josep i l’Andrea (creadors de contingut), la Blanca (disseny) i en Pablo (àrea comercial).
Una feina d’equip que ha permès el llançament de vuit models —recentment ja han promocionat una nova col·lecció, les sandàlies huarache—, una secció d’accessoris que ampliaran al llarg d’aquest any “amb moltes coses sobre la taula que s’han d’estudiar”, i una expansió global fruit de l’estacionalitat d’aquesta mena de calçat. Una notícia positiva que, alhora, suposa un gran repte, ja que han de desenvolupar diferents estratègies en mercats diversos..
Però no és l’única dificultat a què han hagut de fer front. “Ens va costar molt trobar proveïdors per poder fer el producte com Déu mana. Empreses com Vibram o Velcro no ens volien vendre el producte fins que els mostrava el projecte i els convencia”.
Sortosament per a Bacardit i tot l’equip de Rrat’s, el projecte va reeixir i any rere any ha anat creixent gràcies a una filosofia pròpia que és sinònim d’èxit. A més, el seu ferm compromís amb la sostenibilitat queda refermat a través de l’aliança amb 1% for the Planet, una associació en què Rrat’s aporta el seu granet de sorra perquè l’organització el pugui destinar a fins ecològics. Enguany, però, la contribució serà especial: “Volem fer quelcom que tingui una aportació dins de Catalunya. Estem parlant amb una fundació de manteniment de boscos a escala catalana”, va revelar.
