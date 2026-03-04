CaixaBank i Microsoft llancen la novena edició dels Premis WONNOW per promoure i visibilitzar el talent femení en STEM
Els guardons s’adrecen a les alumnes de les universitats espanyoles que cursen graus de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques
Un total de 15 estudiants tindran l’oportunitat de treballar durant sis mesos en àrees clau del Grup CaixaBank i accediran a un programa de mentoring amb Microsoft
Regió7
CaixaBank i Microsoft han llançat la 9a edició dels Premis WONNOW, una iniciativa que té com a objectiu promoure i visibilitzar el talent femení en els àmbits de la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria i les Matemàtiques (STEM), així com reduir la bretxa de desigualtat i fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les adolescents. Més enllà del reconeixement en si, al llarg de la seva trajectòria, els guardons s’han consolidat com una porta d’entrada al mercat laboral en un sector amb una presència femenina encara escassa.
Els Premis WONNOW oferiran a 15 estudiants seleccionades la possibilitat d’accedir a una experiència professional al Grup CaixaBank durant un període de sis mesos i rebre mentoria per part de Microsoft. Les seleccionades podran formar part d’un entorn de treball dinàmic i tindran l’oportunitat d’aplicar els seus coneixements en projectes reals i contribuir al desenvolupament de solucions tecnològiques, mentre treballen i aprenen al costat de grans professionals del sector. Així mateix, rebran una mentoria especialitzada per part de Microsoft que els permetrà adquirir nous coneixements en matèria d’intel·ligència artificial, ciberseguretat, anàlisi de dades i programació.
A més, ambdues entitats reconeixeran l’alumna amb el millor expedient acadèmic i la millor trajectòria professional, personal i social amb una dotació econòmica de 10.000 euros per continuar o ampliar estudis, formació o projectes empresarials. La guanyadora també tindrà accés al mentoring de Microsoft.
Presentació de candidatures
Per participar en els Premis WONNOW, les alumnes, que han d’haver superat com a mínim 180 crèdits d’un grau STEM, poden presentar la seva candidatura a través del web https://www.wonnowawards.com/ca fins al 30 de juny.
Aquests premis s’han consolidat en l’àmbit universitari i, en la darrera edició, s’hi van presentar 1.080 aspirants procedents d’universitats espanyoles. Des de la seva creació el 2018, un total de 5.922 estudiants d’arreu de l’Estat han presentat les seves candidatures als Premis WONNOW.
Més d’un terç de les seleccionades al llarg de les diferents edicions dels guardons formen part avui dia del Grup CaixaBank. Patricia Andolz, guanyadora de la primera edició, continua treballant actualment a VidaCaixa. A més, entre les guardonades de la primera edició, Carlota Armillas ha estat l’única dona espanyola a guanyar una beca de la Fundació Bill i Miranda Gates en els últims 15 anys, i Fátima El Baghdadi, guanyadora de la segona edició, va obtenir els Globant Awards 2020 en la categoria d’‘Estrella naixent’ (Rising Star) dels Globant Awards 2020: Women That Build.
Una bretxa persistent en STEM que evidencia la urgència d'impulsar el talent femení
A Espanya, la presència femenina en STEM continua sent molt reduïda —les dones representen només el 27% de l'ocupació STEM i a penes un 5,5% de les dones ocupades treballa en aquestes professions, segons les últimes dades de l’Observatori de les Ocupacions del SEPE i de l'ONTSI—, una bretxa que s'agreuja en àrees tecnològiques avançades com la Intel·ligència Artificial, on només el 2,5% dels llocs estan ocupats per dones.
El compromís de CaixaBank amb la diversitat i l’excel·lència empresarial
CaixaBank impulsa els Premis WONNOW com una mostra de suport i reconeixement al lideratge femení. La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i el reconeixement del talent són pilars de la cultura corporativa de l’entitat.
En el marc d’aquesta estratègia, CaixaBank promou la diversitat de gènere mitjançant iniciatives d’impacte tant a nivell intern com extern, des de la convicció que aporta valor als equips, a les empreses i a la societat.
A més dels premis a l’excel·lència acadèmica (Premis WONNOW), CaixaBank promou diferents premis i reconeixements al lideratge femení empresarial (CaixaBank Premi Empresària i Premi A Professional Autònoma), línies d’acció vinculades a l’esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet) i a l’entorn rural (Càtedra AgroBank: Dona, empresa i medi rural, o l’estudi de la bretxa de gènere en el sector agrari de Closingap).
Sobre Microsoft
Microsoft (Nasdaq «MSFT» @microsoft) crea plataformes i eines impulsades per IA per oferir solucions innovadores que satisfan les necessitats en constant evolució dels seus clients. La companyia tecnològica es compromet a fer que la IA estigui àmpliament disponible i a fer-ho de manera responsable, amb la missió d’ajudar cada persona i cada organització del planeta a fer més en el seu dia a dia.
Microsoft és una empresa diversa en tots els sentits. La seva missió com a companyia és intrínsecament inclusiva. Internament, l’empresa promou una cultura que permet als seus empleats connectar la seva energia i la seva passió per la tecnologia amb aquesta missió. I, per a això, la diversitat és clau.
La companyia aposta per la digitalització i el desenvolupament d’habilitats digitals com a eix principal per reimaginar Espanya, amb l’objectiu d’aprofitar la tecnologia d’una manera inclusiva, tenint en compte la diversitat i el talent, independentment del gènere.
