La Catalunya central suma disset mesos consecutius de descens de l'atur
Respecte del mes de gener, el nombre de persones registrades sense feina baixa especialment a les comarques de muntanya
ACN
Les comarques de la Catalunya central van tancar el mes de febrer amb un total de 22.710 persones registrades a les llistes de l'atur, segons l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. La xifra suposa 16 persones més que el gener, un creixement absolut insignificant, que es tradueix en una evolució percentual del 0,07%. Amb tot, només les comarques de muntanya del territori van aconseguir retallar l'atur al febrer respecte del mes anterior, mentre que a la resta de comarques augmenta, però, tret del Lluçanès, ho fa per sota de la mitjana catalana (0,63%).
Així, l'atur baixa a l'Alt Urgell (-1,34%), a la Cerdanya (-0,7%) i, especialment, al Solsonès (-3,48%). També el Moianès retalla el seu nombre de persones sense feina (-3,62%). Per contra, el nombre d'aturats registrats creix a l'Anoia (0,21%), el Bages (0,47%), al Lluçanès (1,27%), al Berguedà (0,67%) i es manté pràcticament estable al Baix Llobregat Nord (0,05%).
En termes interanuals, el ritme de descens de l'atur continua per sobre al territori que a la mitjana nacional, en més de vuit dècimes. Així, mentre a les comarques centrals el nombre de persones registrades a les oficines de Treball es va reduir del 2,97% respecte del febrer de l'any passat, al conjunt català ho va fer el 2,11%.
A les capitals de comarca, el nombre d'aturats només puja des del febrer del 2025 a Berga, el 9,31% , fins als 834. A la resta de poblacions cau: el 3,58% a Igualada (fins als 1.912), el 0,66% a Moià (303), el 15% a Prats de Lluçanès (85), el 8,95% a Puigcerdà (234), el 14,05% a la Seu d'Urgell (477), el 7,35% a Solsona (353) i el 3,36% a Manresa (4.254).
Així, en conjunt, el territori suma disset mesos consecutius de descensos interanuals de l'atur, des de l'octubre del 2024, i nou en què la retallada del nombre de desocupats registrats és superior percentualment a la del conjunt català.
Les dades a Catalunya
L’atur ha repuntat lleugerament el febrer, per tercer mes consecutiu, a Catalunya amb un augment de 2.039 desocupats més que al mes de gener (+0,63%) fins als 327.253 aturats, el total més baix des del febrer del 2008. Es tracta del primer febrer en quatre anys amb un lleuger increment mensual de l’atur. En la comparativa interanual, les llistes dels serveis d’ocupació s’han reduït amb 7.068 desocupats menys, un 2,11% inferior al mateix mes del 2025. En canvi, l’ocupació creix en 23.564 persones al febrer fins als 3,85 milions d’afiliats a la Seguretat Social i marca un nou rècord pel segon mes de l’any. En un any, s’han generat 73.742 feines, un 1,95% més, el percentatge de creixement més baix en aquest mes des de l’esclat de la pandèmia.
El tímid increment de les llistes de l’atur s’ha focalitzat en treballadors estrangers i s’atribueix a l’augment en els sectors sense ocupació anterior (+4,77%) i en els serveis (+0,48%). En canvi, s’ha registrat un descens a l’agricultura (-0,72%), a la construcció (-0,71%) i a la indústria (-0,43%).
Així doncs, els treballadors estrangers han augmentat la seva presència a les llistes dels serveis d’ocupació un 0,49% intermensual i un 1,17% interanual mentre que els autòctons han reduït el percentatge d’aturats en tots dos casos.
L'afiliació
Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, creix en 23.564 persones a Catalunya al febrer, un increment del 0,62% que està en la línia del comportament dels últims anys. En total, durant el segon mes de l’any hi havia 3,85 milions d’afiliats a la Seguretat Social, un increment de 73.742 treballadors en un any. L’augment interanual de l’1,95% és el percentatge de creixement més baix en aquest mes des de l’esclat de la pandèmia.
L’afiliació ha crescut a Catalunya a un ritme mensual superior al de la resta de l’Estat (+0,45%). En el rànquing de comunitats autònomes, s’ha situat en tercer lloc per darrere de les Illes Balears, que encapçala el llistat amb un increment del 2,75%, i de Múrcia (+1,07%), i per sobre del País Valencià (+0,51%), del País Basc (+0,39%), i de la Comunitat de Madrid (+0,33%).
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda