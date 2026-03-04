Els metges anuncien dues noves jornades de vaga els dies 19 i 20 de març
La protesta coincidirà amb una convocatòria del col·lectiu més àmplia a nivell estatal i amb aturades dels docents
El sindicat Metges de Catalunya ha convocat dues noves jornades de vaga del col·lectiu del sistema públic i concertat el dijous 19 i el divendres 20 de març per reclamar millores en les condicions laborals. Com va passar el febrer, l’aturada coincideix amb una convocatòria més àmplia a nivell estatal, de tota la setmana, del 16 al 20, i a la qual el sindicat català dona suport. En paral·lel, aquella mateixa setmana també hi ha previstes vagues de docents a Catalunya. La nova convocatòria de vaga de Metges de Catalunya eleva a nou els dies de protesta del col·lectiu mèdic des que van començar les mobilitzacions a l’octubre i el sindicat lamenta que el Departament de Salut no ha atès “cap de les reivindicacions” plantejades.
El sindicat interpel·la el Departament de Salut en les seves reivindicacions, entre les quals mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball dels metges; reformar el règim actual de jornada complementària i descansos postguàrdia; augmentar la retribució per hora de guàrdia i situar-la, com a mínim, en el 175% del valor de l’hora ordinària i anticipar l’edat de jubilació.
També demana limitar les agendes dels metges de família a un màxim de 25 actes assistencials, entre presencials i no presencials i mantenir, a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS), el terç no assistencial i estendre’l a tots els centres del sistema sanitari públic com a fórmula per potenciar la formació, docència i recerca, entre altres peticions.
