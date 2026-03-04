Mobile World Congress 2026
Així s’està aplicant la IA a Catalunya, segons les empreses emergents que s’exhibeixen al Mobile
Més de la meitat de les empreses que exposen al 4 Years From Now (4YFN), àrea de la fira dedicada a l’emprenedoria tecnològica, treballen sobre aquesta tecnologia
L’economia digital s’ha duplicat des de l’arribada del Mobile a Barcelona el 2006 i ja genera el 25% de la riquesa catalana
Paula Clemente
Comença a no ser estrany veure, dins del Mobile World Congress, drons, cotxes o robots humanoides. El que no és tan habitual és que algú hi planti una cinta de córrer. És la manera que ha trobat l’empsa emergent catalana Ephion Health per captar l’atenció del visitant que passi per l’estand de la Mobile World Capital, fundació que, a través del seu programa d’acceleració The Collider, va ajudar aquesta empresa catalana a donar forma i tirar cap endavant la seva proposta: una tecnologia creada a Eurecat en col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Institut de Recerca de Sant Pau per recollir informació de la manera de caminar d’una persona i determinar el seu estat de salut. Així han aconseguit caracteritzar, amb una precisió del 91%, la progressió de malalties com la distròfia muscular de Duchenne.
Alguns metres més enllà, a l’estand d’Acció, Agrikola ha optat per exhibir el seu robot autònom capaç de ruixar un camp amb llum ultraviolats-C i, aplicant també IA, substituir els fungicides químics. I, a la mateixa àrea, Momentum Analytics presenta Atenea, una plataforma activable en una tauleta o un rellotge intel·ligent dissenyada per fer companyia a persones grans o en situació de solitud no desitjada: de nou mitjançant IA, l’app és capaç de reconèixer la veu del seu interlocutor, respondre, alertar quan detecti situacions de risc…
No és casualitat que totes es recolzin en la intel·ligència artificial. Ho va afirmar rotundament Pere Duran, director del 4YFN, en una entrevista amb EL PERIÓDICO i va ratificar la idea a l’inaugurar oficialment la dotzena edició de l’esdeveniment: «Veurem la increïble capacitat de comercialització de la intel·ligència artificial (IA) de les empreses emergents, és l’any de veure la IA en acció en el 4YFN», va prometre Pere Duran, director de l’esdeveniment. Segons les dades que maneja, el 56% de les empreses exposades ja treballen sobre aquesta tecnologia, el percentatge més alt registrat fins ara.
Entre les catalanes, és fàcil confirmar la tendència. Hi ha exemples en totes les organitzacions que han portat empreses emergents a aquest fòrum. Arkeobots o AiMA (venen de la mà de Biocat) també s’han proposat acompanyar persones dependents bé per combatre la seva soledat amb un company robot, la primera, bé amb un assistent virtual que millori la cura de la gent gran amb condicions cròniques, la segona. Mica Eco (Barcelona Activa) utilitza la IA per mesurar el consum d’aigua en temps real en els diferents punts d’una casa i així gestionar situacions a distància. I Safe Hands (també Barcelona Activa), per detectar contaminació bacteriana i verificar la higiene de les mans en cosa de segons. Pensen en hospitals o empreses alimentàries.
ByNeural (UPC) és una plataforma per a comerç electrònic que crea assistents intel·ligents i proactius capaços d’anticipar-se a les necessitats del client de forma autònoma. WardUs (UB) està desenvolupant una app pensada en clau de seguretat ciutadana que genera alertes en temps real de, per exemple, incidències que hi hagi al municipi o accidents que requereixin ajuda. OriginU (UPF) proposa utilitzar el reconeixement facial com a eina d’anàlisi del fenotip d’una cara i així obtenir informació de l’ascendència ancestral i genètica d’aquesta persona, esquivant altres fórmules més cares, invasives i imprecises. Nova (UAB) és la idea d’un estudiant que es planteja convertir els gossos-robots que tanta fama estan agafant últimament en guardians de la seguretat d’una casa.
I la cosa segueix: Artefacto 41 (Tech Barcelona) s’ha proposat precisament ajudar les empreses a adoptar la IA; AllPriv (Barcelona & Madrid Health Hub) ha desenvolupat un sistema per protegir els dispositius mèdics de ciberatacs, i Lane Patrol aspira a millorar la infraestructura urbana per als ciclistes amb la seva plataforma. Aquesta última ve de la mà del Barcelona Supercomputing Center (BSC), que acompanya una altra quinzena d’empreses emergents de tecnologia més que puntera.
«L’any passat, pràcticament la meitat dels fons [que es van invertir en empreses emergents] van acabar en empreses basades en IA: això és moltíssim», va destacar Pere Duran en la seva presentació, per remarcar que, malgrat els tambors de bombolla «l’oportunitat és increïble». I Barcelona està guanyant punts a tota velocitat: és, sense anar més lluny, la tercera ciutat del món que més diners estrangers capta per a projectes relacionats amb la IA, segons l’últim balanç anual d’Acció, per darrere de Londres i Singapur.
