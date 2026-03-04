Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova convocatòria del Bo Lloguer Jove: el termini s’obrirà el 9 de març amb ajuts de 250 euros mensuals

Les sol·licituds es podran presentar fins al 13 de març i es concediran per ordre d’entrada fins a esgotar 29 milions

ACN

Barcelona

La Generalitat obrirà el 9 de març el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove, uns ajuts que seran de 250 euros al mes durant dos anys. Segons ha informat en un comunicat, les sol·licituds es podran presentar fins al 13 de març a les 14 h i es resoldran per ordre d’entrada al registre fins a l’esgotament de la dotació inicial, que és de 29 milions d’euros. Els beneficiaris han de tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud i residir legalment a Catalunya. A més, l’habitatge o habitació ha de constituir la residència habitual i permanent durant tot el període en què es rebi l’ajut. Aquest, s’atorga amb càrrec a fons estatals i la seva tramitació recau en l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Entre els requisits també hi ha disposar d’una font regular d’ingressos i ser titular del contracte d’arrendament o poder-lo subscriure en un termini màxim de dos mesos des de la notificació de la concessió. A més, cap membre de la unitat de convivència pot ser propietari o usufructuari d’un habitatge ni tenir vincles familiars directes amb l’arrendador.

Per poder optar a l’ajut, els ingressos de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a 2,778442 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) si corresponen al 2024, 2,697518 vegades si són del 2025 o 2,618949 vegades si corresponen al 2026. A més, el lloguer o el preu de cessió de l’habitatge no pot superar els límits fixats en la resolució de la convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica a través del portal de tràmits de la Generalitat o presencialment a les borses de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge que col·laboren amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com a les dependències de l’organisme al territori.

