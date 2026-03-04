UManresa presenta al Mobile World Congres la seva migració pionera al sistema DCS de Huawei
UManresa es converteix en la primera universitat d’Espanya i en una de les primeres d’Europa a adoptar el sistema avançat de virtualització DCS de Huawei
La nova infraestructura tecnològica reforça el creixement del campus i garanteix un entorn més potent, escalable i alineat amb la visió estratègica de la institució
UManresa ha estat present aquest dimarts, 3 de març, al Mobile World Congress per presentar-hi el seu projecte de migració tecnològica al sistema DCS (DataCenter Service) de Huawei. Aquesta institució universitària ha estat la primera universitat d’Espanya i una de les primeres d’Europa a adoptar aquest entorn de virtualització avançat. La presentació va anar a càrrec del responsable de Sistemes d’Informació d’UManresa, Gerard Soler Jordana, i es va fer a l’estand principal de Huawei, en el marc d’una jornada dedicada a solucions tecnològiques per al món universitari i educatiu. La intervenció de Soler es va complementar amb la projecció d’un vídeo on s’exposava el cas d’èxit d’UManresa.
La migració ha estat possible gràcies a la col·laboració amb IFeu, proveïdor tecnològic d’UManresa, i respon a la necessitat d’actualitzar una infraestructura anterior que havia arribat al seu límit de creixement, especialment en un moment d’expansió dels estudis universitaris del campus Manresa de la UVic-UCC.
Un sistema més potent, escalable i alineat amb la visió d’UManresa
El sistema DCS de Huawei és una solució de virtualització de centre de dades que destaca per la seva escalabilitat, l’alt rendiment, la gestió unificada i l’eficiència operativa. Aquestes característiques el fan especialment adequat per a institucions acadèmiques amb necessitats creixents de serveis digitals estables, segurs i flexibles.
Segons Gerard Soler, la decisió d’impulsar aquest canvi respon tant a criteris tècnics com estratègics. Segons ha explicat, “El sistema que utilitzàvem fins ara era sòlid, però la seva arquitectura no ens permetia créixer al ritme que ho fa UManresa, especialment amb la incorporació de nous estudis i l’increment de l’activitat docent. El sistema DCS de Huawei ens aporta un entorn molt més potent, flexible i pensat per créixer amb nosaltres.” A més, afegeix, “Huawei és un proveïdor tecnològic amb una filosofia de treball i un projecte molt alineats amb la nostra manera de fer. Es tracta d’un proveïdor altament compromès amb el món educatiu, i això ha estat clau per triar un sistema que no només millora les prestacions, sinó que encaixa en la nostra cultura institucional.”
