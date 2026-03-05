Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200 % per la guerra de l’Iran

Energía
Ramón Ferrando
El mercat de l’energia manté la màxima tensió i està molt marcat per la volatilitat després de l’inici de la guerra d'Iran. El gas i el petroli van baixar ahir després d’unes jornades prèvies de fortes pujades, mentre les organitzacions de consumidors i les comparadores energètiques alerten que el cost de la llum pot repuntar amb força si la crisi es prolonga.
La comparadora energètica Selectra assegura que el preu de la llum pot disparar-se si la crisi s’allarga. «Si el conflicte s’estabilitza aviat, l’impacte pot quedar-se en un pic puntual. Si dura mesos, l’efecte (de pujada) es consolida», apunta Borja Osta, expert en energia i subdirector de Selectra. El directiu posa com a exemple que amb el preu mitjà assolit dimarts de 0,12 euros el kWh, una llar que consumeix uns 270 kWh al mes estaria pagant uns 55 euros mensuals en la seva factura de llum. Si tinguéssim una crisi energètica i tornéssim als preus del 2022, la factura podria elevar-se un 200 %. Si tenim en compte que el preu mitjà el març del 2022 va ser de 0,38 euros el kWh, la factura mensual passaria a costar uns 170 euros.
Consumidors
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) també va advertir ahir que la crisi a l’Iran dispararà els preus del gas natural i de la llum i va estimar que, si es mantenen els preus dels últims dies, la factura elèctrica per al consumidor de la tarifa regulada —el denominat PVPC— podria passar dels 62 euros del mes de febrer als 82 euros al març, amb un increment així d’uns 20 euros en el rebut.
La comercialitzadora apunta que el mercat majorista de l’electricitat (pool), després d’un mes de febrer amb preus de rècord a la baixa (16 euros el megawatt hora —MWh—), marca per a avui dijous un preu mitjà de 90 euros el MWh. En aquest context, l’OCU considera que, si aquesta tendència es prolonga, el preu mitjà mensual del pool podria situar-se al voltant dels 100 euros el MWh, elevant la factura elèctrica mitjana fins als 82 euros esmentats, cosa que suposa un increment del 30 % en la factura elèctrica en un sol mes.
Encariment
Davant d’aquest escenari, subratlla que els consumidors amb tarifes indexades seran els primers a notar l’encariment, mentre que les llars amb la tarifa PVPC també ho faran, “però de manera esmorteïda amb la nova metodologia en què els preus de futurs pesen un 55 % en el preu final”. Per la seva banda, les llars amb tarifes d’electricitat amb preu fix tindran un impacte més gradual, depenent de la data de revisió del contracte. Tot i això, l’OCU recorda que molts dels contractes no tenen un compromís de mantenir preus durant un període determinat o aquest és molt breu o està a punt de finalitzar.
Pel que fa al subministrament de gas natural, l’associació indica que la tarifa regulada de la TUR (Tarifa d’Últim Recurs) continua sent la millor opció i, tot i que la revisió trimestral es fa l’1 d’abril, «l’impacte d’aquestes pujades encara serà limitat». El preu del gas va baixar ahir al mercat de referència a Europa (el TTF dels Països Baixos).
Petroli
D’altra banda, el petroli Brent va baixar ahir un 0,75 % al mercat de futurs de Londres i va cotitzar entre els 80 i els 81 dòlars en rebaixar-se els temors a una interrupció del subministrament des del Golf Pèrsic, que havien propiciat una pujada del 15 % dilluns i dimarts.
El barril del cru europeu per a lliurament al maig va caure un 0,75 %, fins als 80,79 dòlars, tot i que després va moderar el descens i es negociava a 81 dòlars, davant dels 81,40 dòlars del tancament de la jornada anterior. El mercat va respondre positivament a l’anunci fet dimarts pel president dels Estats Units, Donald Trump, que va assegurar que el seu Govern oferirà assegurances de risc polític “a un preu raonable” per a les navilieres.