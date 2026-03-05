L'R4 recuperarà el servei ferroviari sense interrupcions el 16 de març
El servei de bus alternatiu es mantindrà com a reforç després de setmanes d’afectacions
ACN
Barcelona
La línia R4 de Rodalies recuperarà el servei ferroviari sense interrupcions el pròxim 16 de març, segons ha anunciat el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, en declaracions a ‘RTV Vilafranca’. El restabliment arriba després de setmanes d’alteracions i restriccions al servei per les obres que s’estan executant des de l’accident ferroviari de Gelida del 20 de gener.
Tot i la recuperació de la circulació normal de trens, es mantindrà el reforç amb autobusos que s’havia habilitat fins ara per garantir la mobilitat dels usuaris. Així, Nadal ha celebrat que hi haurà dos trens a l’hora que passin per Vilafranca del Penedès.
