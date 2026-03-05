Balanç de la gran cita tecnològica
El Mobile 2026 ha generat 13.000 llocs de treball i dispara un any més la contractació temporal de joves
Milers d’estudiants universitaris, molts sense experiència prèvia i amb bon nivell d’anglès, han treballat a la fira tecnològica amb jornades d’entre 10 i 12 hores per un salari mitjà de 100 euros al dia
Sabina Feijóo Macedo
«¿T’apassiona el món de fires i congressos i tens nivell alt d’anglès i algun altre idioma avançat o natiu? ¡Aquesta oferta és per a tu!». En les últimes setmanes, a Barcelona, les plataformes d’ocupació s’han copat d’ofertes similars a aquesta.
En un ajustat període de temps, desenes d’agències especialitzades en personal d’esdeveniments han mobilitzat milers de joves per treballar al Mobile World Congress, fira tecnològica que, segons les últimes dades oficials, genera més de 13.000 llocs de treball directes, entre personal d’atenció al públic, seguretat, restauració o transportistes.
GSMA, empresa organitzadora, no ofereix dades segmentats per tipus d’ocupació. No obstant, la gran majoria de fonts consultades per a l’elaboració d’aquest reportatge coincideixen que els assistents de vol són el perfil més demanat. Només la mateixa GSMA mou 600 treballadors directament vinculats amb l’organització del MWC. S’hi afegeixen els de les instal·lacions de Fira Barcelona i el personal d’atenció en estands i ‘hospitality’ per cobrir els 2.900 expositors d’empreses privades.
«En poc més d’un mes he entrevistat 1.300 candidats en grups de 10 a 12 persones», explica Berta Solana, responsable de recursos humans de l’agència de suport per a esdeveniments Tais, que s’ha ocupat de gestionar tota la contractació del personal oficial del MWC, juntament amb el d’altres clients privats com Huawei o Samsung. Atén EL PERIÓDICO al costat de la directora de la companyia, Mónica Sirera, i al director de projectes Pau Veus.
Expliquen que des del 2021, el volum de contractació de GSMA ha sigut pràcticament estable. «Abans de la covid contractàvem entre 900 i 1.000 persones, però amb la pandèmia el registre presencial va deixar de ser una opció, per la qual cosa van retallar la plantilla», explica Veus. Vestits de vermell i repartits pels 200.000 metres quadrats, el personal de GSMA és el responsable d’escanejar els codis QR dels visitants, ordenar files, gestionar el servei de guarda-roba o atendre dubtes.
A molts els donem d’alta per primera vegada a la Seguretat Social, l’experiència prèvia no és rellevant.
Amb una edat mitjana de 21 anys, el perfil més repetit és el d’un jove universitari, amb bon nivell d’anglès i disponibilitat completa per treballar entre el 2 i el 5 de març. El sou a jornada completa, amb torns que van de 10 a 12 hores, s’acosta als 600 euros bruts. «Busquem actitud, capacitat d’adaptació i bona comunicació. A molts els donem d’alta per primera vegada a la Seguretat Social, per la qual cosa l’experiència prèvia no és rellevant», ressalta Solana. Tampoc exigeixen requisits com altura, idiomes addicionals o altres trets físics. «Tant el client [GSMA] com nosaltres mateixos exigim paritat», afegeix Sirera.
Varietat entre clients
Mentre que la contractació vinculada directament a l’organització respon a criteris més estandarditzats, als estands privats cada marca fixa les seves pròpies demandes. Aquí el paper de les agències com a intermediàries és clau, ja que són els qui han de lidiar amb les expectatives corporatives i el tracte amb els treballadors.
Un d’aquests receptors es troba al pavelló (o hall) número 4, on l’empresa de software nord-americà Adobe ocupa 14 assistents de vol per atendre el seu expositor. Entre ells es troba el Marc (20 anys),estudiant d’Administració d’Empreses a Barcelona, que durant els quatre dies del saló treballarà de 7.30 del matí fins a les 18.30 h, per un sou net d’una mica més de 400 euros. Les seves tasques inclouen recollir i netejar les sales de reunions o oferir begudes a clients.
Explica que l’agència que el va contractar va ser Articultura, pertanyent al grup català As Enterprises, i que l’únic requisit que li van demanar va ser l’anglès. No obstant, ressalta que és habitual que les agències demanin una altura mínima, que en homes se situa en 1,80 metres. Al final, el perfil pot variar en funció del tipus de producte, del públic objectiu o de la imatge que l’empresa vol projectar.
El paper de la imatge
Així, des del pavelló número 2, Ivet (23 anys) i Ana (27 anys), les dues estudiants de Màrqueting, Publicitat i Relacions Públiques a Barcelona, treballen com a hostesses d’imatge per a Etiya, una tecnològica turca present a vuit països que dona feina a 1.600 persones. L’empresa explica que al MWC estan ensenyant els seus últims avenços en IA aplicada a sistemes de suport empresarial per a telecomunicacions (coneguts com a Agentic BSS).
«La nostra funció és rebre des del taulell clients que hagin agendat reunions i oferir-los begudes», explica la Ivet, la jornada laboral del qual va de les 9.00 a les 18.30 h, per un sou de 550 euros nets (lleugerament superior a la mitjana) que cobrarà l’últim dia del Mobile, una cosa inusual, ja que normalment les empreses paguen 30 dies després de l’esdeveniment. L’agència que les va contractar és NSH , amb oficines a Barcelona i Madrid.
I, ¿per què a elles? En aquest cas, davant els assistents de vol d’esdeveniments, que executen tasques logístiques, d’informació i atenció al client, l’empresa buscava tres hostesses d’imatge: noies que fessin bona impressió, amb trets físics similars entre elles, a més d’un bon nivell d’anglès. Cap va passar per un procés de selecció perquè els seus currículums amb foto ja constaven en la base de dades de l’agència, que els va ensenyar directament a l’empresa turca. «Per exemple, a mi em van dir que em van escollir per l’edat, altura i perquè els va agradar el meu somriure», explica l’Alba.
Varietat entre clients
La recerca de perfils homogenis amb un fort component d’imatge és extrapolable a gran part dels expositors del saló, especialment entre empreses de l’Àsia Occidental o del sud-est.
La María (23 anys),estudiant de Nutrició a Madrid, explica que les tres noies que han sigut contractades com a hostesses per l’empresa tecnològica del seu estand –en aquest cas xina– són rosses, d’ulls blaus i de constitució prima. Com en el cas de la Ivet i l’Alba, els requisits no els van comunicar directament, «ja que l’agència té un catàleg amb totes les noies i persones que treballen per a ells, i el client selecciona les que vol».
El seu cas és particular, perquè l’agència, el nom del qual prefereix mantenir en l’anonimat, els ha pagat el transport des de Madrid a Barcelona, al costat d’un pis al barri de Collblanc (Hospitalet de Llobregat) per allotjar-se, per un sou que voreja els 100 euros per dia. Si bé el sou no li sembla malament, lamenta que aquesta vegada no li hagin ofert res per menjar. Tampoc li han donat cap formació sobre l’empresa. «És una mica incòmode, perquè quan venen clients a preguntar, jo em limito a recollir les seves targetes de contacte o els faig esperar, però no puc explicar-los res», indica.
Beneficis extraeconòmics
Lluny de ser una feina puntual, molts d’aquests joves acaben entrant gràcies al boca a boca entre companys d’institut o universitat. De fet, des de Tais ressalten que el mateix Mobile, per la mida de la fira i pel seu atractiu internacional, atrau molts candidats. El descriuen com «el gran planter» del sector.
Si l’acompliment és bo, les mateixes empreses els tornen a trucar. «Vas coneixent gent i et va sortint més feina», resumeix el Marc. Aquesta xarxa informal, que es mou en grups de WhatsApp i contactes directes, fa que l’accés a noves oportunitats es torna cada vegada més fàcil, cosa que explica per què molts repeteixen aquests treballs.
Però hi ha més motius. Perquè tot i que les fonts consultades coincideixen que les jornades són llargues i exigents, l’incentiu econòmic –ingressos concentrats en pocs dies– resulta clau per a estudiants, que busquen complementar pràctiques no remunerades o sous baixos.
S’hi suma la possibilitat de fer networking, un component menys tangible, però igual de rellevant. Tractar amb clients, espavilar-se en entorns internacionals o practicar idiomes són aprenentatges habituals, especialment valorats pels sectors corporatius, d’organització d’esdeveniments o àrees comercials. «Almenys ja puc posar alguna cosa en el currículum», celebra el Marc. En alguns casos, fins i tot, aquests esdeveniments es converteixen en una porta d’entrada al mateix sector, amb oportunitats que van des de llocs de coordinació d’assistents de congressos, fins a ofertes laborals sorgides directament a la fira.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima