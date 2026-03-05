Desigualtat econòmica
En quines localitats de Catalunya cobren més?: la llista d’ingressos de ciutats grans
Els salaris han pujat a totes les localitats, a excepció de Manresa
Patricia López Avilés
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) va publicar a finals del 2025 el seu informe anual sobre els salaris dels catalans, en què deixa entreveure les diferències entre els municipis de més de 50.000 habitants més rics i els més pobres.
I és que les desigualtats són cada vegada més pronunciades al nostre país: segons un estudi de l’organització Oxfam Intermón España, el 2022 només el 10% de la població concentra el 53,8% de la riquesa total, i el 22,4% del capital és en mans de l’1% dels espanyols.
Diferències entre províncies
A més, mostren que durant la primera dècada dels anys 2000 hi va haver una lleu disminució de la desigualtat, però a partir del 2011 es produeix un important canvi de tendència, quan es va incrementar la concentració de riquesa de manera significativa.
Aquesta desigualtat també s’observa dins de les comunitats autònomes: com informa l’Agència Tributària, tot i que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més capital —amb una renda bruta mitjana de 35.925 euros—, Lleida es troba bastant per sota d’aquesta mitjana. Amb un patrimoni de 29.861 euros, es converteix en la província catalana amb menys ingressos.
Tot i que els salaris han pujat a tots els municipis, a excepció de Manresa, encara hi ha diferències abismals entre ells.
Els municipis amb menys ingressos
No obstant això, els dos municipis amb menys ingressos anuals es troben a Barcelona, malgrat ser la província més rica.
Es tracta de Santa Coloma de Gramenet i L’Hospitalet de Llobregat, tots dos al Barcelonès: el primer, amb una mitjana de 26.003 euros l’any, és el municipi amb el salari més baix, amb 5.743 euros menys que la mitjana catalana. El segon, L’Hospitalet de Llobregat, arriba als 26.638 euros.
La localitat més rica
I és que Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona) és la localitat amb el salari anual més alt i també on més ha augmentat respecte al 2023. Amb prop de 100.000 habitants, els seus ciutadans presenten una mitjana de 54.549 euros bruts.
La segueixen Castelldefels (38.570 euros) i Barcelona (36.466 euros).
Per tant, tot i localitzar-se totes dues ciutats a Barcelona, la diferència entre Sant Cugat i Santa Coloma de Gramenet és de més de 28.000 euros anuals.
Una gran bretxa salarial
A més, la bretxa salarial també afecta de ple Catalunya: segons la mitjana del 2024, els ingressos salarials bruts dels homes se situen en 34.473 euros i els de les dones en 28.765 euros, cosa que representa una diferència de 4.292 euros.
Sant Cugat no només ostenta el títol de municipi amb més renda, sinó que, alhora, encapçala la llista de localitats amb una bretxa salarial de gènere més gran: els homes ingressen de mitjana uns 63.600 euros i les dones 45.705.
Finalment, la branca d’activitat econòmica amb els ingressos salarials bruts més elevats són els relacionats amb les comunicacions, les activitats financeres i immobiliàries, així com les Administracions públiques i la Defensa.
