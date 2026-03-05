Resultats anuals del 2025
Mango accelera el seu creixement i voreja els 3.800 milions de facturació el 2025, un 13% més
La cadena de moda fundada per Isak Andic incrementa també un 11% els seus beneficis i guanya 242 milions d’euros en l’últim exercici
Toni Ruiz, CEO de Mango, en l’aniversari de la mort d’Isak Andic: «Hem transformat un any difícil en un d’històric»
Paula Clemente
«Mango travessa el moment més sòlid de la seva història». Al president i conseller delegat d’aquesta cadena de moda catalana, Toni Ruiz, li sobren els motius per estar content. La companyia propietat de la família Andic (i, en un 5%, també seva) torna a registrar resultats històrics el 2025, el primer exercici després de la mort del seu fundador i alma mater, Isak Andic. L’empresa ha facturat 3.767 milions d’euros, un 13% més, i ha guanyat 242 milions d’euros nets, un altre 11% més.
La primera taxa de creixement és més gran del que s’està veient al mercat de la moda en general i també més important de la que Mango registrava fa un any (+7,6%). A més, sense tenir en compte l’impacte del canvi de divises (cosa que tècnicament es coneix com a ‘facturació a tipus de canvi constant’), el seu negoci creix un 16%.
Ho atribueixen, segons la presentació de resultats realitzada aquest dijous entre Ruiz; la directora financera de la companyia, Margarita Salvans, i el director d’expansió i franquícies, Daniel López, als fruits que ha donat el pla estratègic ‘4E’ que acaba aquest 2026, a l’«èxit de les col·leccions» i a una «altíssima tracció comercial» de les seves botigues físiques i el canal ‘online’.
També augmenten els beneficis, tot i que ho facin menys que l’any previ. Són 242 milions d’euros de guanys nets en total, un increment de l’11% que redunda, igualment, en un dels puntals claus de la seva actual estratègia de negoci. El pla estratègic fins al 2026 de Mango es va proposar ‘elevar’ la imatge de la marca, cosa que significa sofisticar les seves col·leccions i, consegüentment, obtenir més marge amb cada venda. Aquest marge brut se situa ara en el 60,8% de la facturació, d’acord amb el presentat aquest dijous.
Fites de l’exercici
Els tres directius han destacat del 2025, a més, haver contractat 1.600 persones (són una plantilla total de 18.000 a tot el món) o haver invertit gairebé 225 milions d’euros en total, la xifra d’inversió anual més gran de la seva història. Aquests fons s’han destinat a avançar en la posada al punt del seu Campus a Palau-solità i Plegamans (Barcelona), a desenvolupament tecnològic i logístic i, sobretot, a incrementar i renovar el seu parc de botigues. La cadena ha inaugurat 260 punts de venda entre gener i desembre de l’any passat i ha reformat 86 establiments, i ha superat les 2.900 botigues a 120 mercats i una superfície de venda que voreja els 900.000 metres quadrats.
«El nostre parc de botigues és cada vegada més gran i atractiu per als nostres clients», ha defensat López, per després afirmar que, contra la tendència generalitzada de tancament de botigues, la seva intenció «és continuar avançant en aquesta línia en el futur».
Sobre el que han preferit no fer comentaris és sobre com marxa la investigació sobre Jonathan Andic (primogènit del fundador de Mango, vicepresident executiu de la firma i amo d’una tercera part del seu capital, per herència) per la mort del seu pare en una excursió que realitzaven junts el desembre del 2024. «Les diligències estan sota secret de sumari i Mango no farà cap comentari sobre això», ha conclòs Ruiz.
Arrencada del 2026 i amenaces geopolítiques
De moment, els primers compassos del 2026 pinten bé. «Continuem amb tendència positiva», ha afirmat Toni Ruiz. «El 2021 ha sigut un any excepcional i el conflicte porta quatre dies, així que, excepte per les botigues de les zones afectades, la resta de vendes mantenen la tendència», s’ha esplaiat ell mateix, preguntat pel complex moment geopolític que viu el planeta. En aquest sentit, el president i conseller delegat de la cadena s’ha mostrat confiat que tot el que ha après d’anteriors crisis geopolítiques, juntament amb la professionalització de la governança de la cadena o la diversificació de la seva cadena de subministrament, els permeti esquivar potencials cops.
També ajuda l’«altíssima capacitat de generar caixa» del seu model de negoci, que avui és –ha emfatitzat Salvans– «més forta que mai», cosa que els dota «d’una capacitat financera màxima».
En aquest sentit, els països on més venen són Espanya, França, Turquia i Alemanya i els Estats Units. La línia de moda femenina continua sent la seva principal font de negoci, la qual concentra un 79% de les vendes, i la botiga ‘online’ manté també el seu pes sobre el total sent porta d’entrada d’una tercera part de l’ingressat.
