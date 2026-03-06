El conflicte a l'Orient Mitjà encareix la gasolina: ja costa 1,585 euros el litre
El gasoil ja frega els 1,6 euros el litre després d’una pujada d’un 11,5% en set dies
ACN
El preu de la gasolina a les benzineres catalanes continua escalant i aquest dijous ja costava 1,585 euros, un 6,87% més que el mateix dia de la setmana anterior, abans de l’esclat del conflicte a l’Orient Mitjà entre els Estats Units, Israel i l’Iran. Segons les dades del 5 de març recollides pel Ministeri de la Transició Ecològica al geoportal de gasolineres, la pujada del gasoil encara ha sigut més pronunciada i ja frega els 1,6 euros el litre. En total, el litre de dièsel es paga a 1,595 euros, un 11,7% més que el dijous de la setmana anterior.
El barril de Brent -la principal referència pel preu del petroli cru a Europa, Àfrica i Orient Mitjà- arrossega pujades durant tot el dia i ja s’ha situat aquest divendres per sobre dels 91 dòlars, acostant-se a la barrera psicològica dels 100 dòlars.
Els atacs entre els Estats Units, Israel i l’Iran ja fa set dies que s’allarguen. Durant aquest divendres, ha continuat l’ofensiva. En paral·lel, la borsa de Wall Street han obert la sessió amb pèrdues per sobre de l’1,5%, mentre que els parquets europeus han estat tenyits de vermell tot divendres. L’Ibex 35 cau un 1,5% i acumula una pèrdua setmanal del 7,36%. El Dax alemany ha caigut un 6,90% en una setmana i el CAC francès un 7,10%.
