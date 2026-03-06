Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Detectats 21 nous positius de pesta porcina africana en senglars, que eleven el total de casos a 216

S'han analitzat 1.708 animals més que han donat negatiu

Detall del cap d'un porc senglar abatut mentre un caçador voluntari extreu sang a través del llagrimal de l'ull

Detall del cap d'un porc senglar abatut mentre un caçador voluntari extreu sang a través del llagrimal de l'ull / ACN

ACN

Barcelona

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat 21 nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA). Amb aquests, el nombre total de casos s'enfila a 216. D'altra banda, s'han analitzat uns altres 1.708 animals que han donat negatiu. Ordeig ha destacat que es continuen desplegant efectius i mitjans pel pla d'erradicació a la zona afectada i ha demanat "molta precaució".

Actualment, hi ha 16 municipis que es troben, totalment o parcialment dins de la zona d'alt risc. En aquests municipis està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup, tot i això, sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restants o instal·lacions esportives.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents