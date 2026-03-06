Detectats 21 nous positius de pesta porcina africana en senglars, que eleven el total de casos a 216
S'han analitzat 1.708 animals més que han donat negatiu
ACN
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat 21 nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA). Amb aquests, el nombre total de casos s'enfila a 216. D'altra banda, s'han analitzat uns altres 1.708 animals que han donat negatiu. Ordeig ha destacat que es continuen desplegant efectius i mitjans pel pla d'erradicació a la zona afectada i ha demanat "molta precaució".
Actualment, hi ha 16 municipis que es troben, totalment o parcialment dins de la zona d'alt risc. En aquests municipis està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup, tot i això, sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restants o instal·lacions esportives.
