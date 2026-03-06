Lloguer d’habitatges
Els inquilins podran romandre a l’habitatge encara que el seu contracte hagi acabat: la normativa ho permet si es compleixen algunes condicions
Segons la llei d’habitatge, els inquilins amb contractes signats a partir de març de 2019 poden sol·licitar el dret de permanència, fins i tot si el contracte ha expirat, sempre que compleixin les condicions del contracte
Alejandro Navarro
Les últimes modificacions en la llei d’habitatge han ocasionat debat sobre els seus efectes en propietaris i inquilins. Segons el Govern d'Espanya, aquesta nova normativa busca proporcionar una major seguretat i protecció als inquilins, dins d’un mercat immobiliari molt competitiu.
D’aquesta manera, l’actual pujada de preus en els lloguers hauria augmentat la pressió sobre els arrendataris. La normativa permetria prolongar la seva estada a l’immoble, encara que el propietari decideixi no renovar el contracte de lloguer.
Els inquilins poden sol·licitar el dret de permanència
La mesura imposada pel Ministeri d'habitatge i Agenda Urbana determina que, en els contractes signats a partir del 6 de març de 2019, si la durada és inferior a cinc anys (el propietari és una persona física) o set anys (el propietari és una persona jurídica), el contracte es podrà prorrogar de manera automàtica fins a completar els períodes acordats.
Durant aquest període de temps, els inquilins poden romandre a l’habitatge, sempre que compleixin amb el pagament de la renda i les condicions del contracte original, tal com s’esmenta a l’article 10 de la Llei d'Arrendaments Urbans. Tot això es deu a la introducció del dret de permanència, que permetria als inquilins residir a l’habitatge encara que el contracte hagi expirat.
Com hem esmentat, aquest dret només es pot aplicar si l’usuari ha complert prèviament les condicions establertes en el contracte de lloguer. Alguns experts afirmen que aquesta modificació podria atorgar una major estabilitat als inquilins.
Com afecta la mesura als propietaris
Tanmateix, el cas dels propietaris seria força diferent, ja que es limitaria la seva capacitat a l’hora de gestionar les seves propietats de manera autònoma quan finalitza el contracte. Les principals associacions de propietaris assenyalen una possible reducció de l’oferta d’habitatges de lloguer com a resultat de la nova llei.
Amb tot, els arrendadors que pretenguin finalitzar el contracte, sigui per vendre l’habitatge o apujar el lloguer, hauran de negociar la permanència dels inquilins. Alhora, la crítica general assenyala que molts propietaris veurien limitat el seu dret de decidir sobre el destí del seu propi habitatge.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima