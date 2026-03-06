SECTOR IMMOBILIARI
El preu de l’habitatge registra la seva pujada més gran en 18 anys
El cost d'adquisició es va incrementar un 12,7% el 2025
Gabriel Santamarina
El preu de l’habitatge lliure es va disparar un 12,7% l’any passat, la seva pujada més gran des de 2007, quan va augmentar un 9,8%, i un 4,3% per sobre de l’ascens de l’any anterior, segons l’Índex de Preus de l’Habitatge (IPV) de l’Institut Nacional d'Estadística (INE) publicat aquest divendres. Amb el resultat de 2025, el preu de l’habitatge encadena ja dotze anys consecutius d’increments.
El preu de l’habitatge nou va pujar una mitjana de l’11,3% el 2025, també la seva alça més gran des de 2007, quan va augmentar un 11,9%, i una taxa quatre dècimes superior a la de 2024. Amb l’increment de l’any passat, el preu de l’habitatge nou acumula també 12 exercicis d’alces.
Totes les comunitats pugen per sobre del 10%
Per la seva banda, el preu de l’habitatge usat es va disparar un 12,9% el 2025, també la seva alça més gran des de 2007, quan va créixer un 8,2%. Amb aquest repunt, que supera en gairebé cinc punts el de 2024, l’habitatge usat també acumula 12 anys de pujades.
Totes les comunitats autònomes van elevar el preu de l’habitatge el 2025 i totes ho van fer a un ritme de dos dígits. Els increments mitjans més grans es van registrar a Múrcia (+14,3%), Aragó i Castella i Lleó (+14% en ambdós casos) i La Rioja (+13,9%).
Les van seguir Astúries (+13,5%), Madrid (+13,4%) i Andalusia (+13,1%). A les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta, el preu mitjà de l’habitatge lliure es va incrementar també per sobre del 13% el 2025 (+13,6% i +13,4%, respectivament).
Els avanços mitjans més moderats de preus el 2025 es van donar a Catalunya (+11,3%), Castella-La Manxa (+11,5%) i Cantàbria i Canàries, on els preus es van encarir un 11,8% en ambdues regions.
El preu de l'habitatge puja a ritmes de la bombolla
En el quart trimestre de 2025, el preu de l’habitatge lliure va pujar un 12,9% respecte del mateix període de l’any anterior, una dècima més que en el trimestre previ i la seva taxa més elevada des del primer trimestre de 2007, quan es va superar el 13% d’increment.
Amb la pujada del quart trimestre de l’any passat, el preu de l’habitatge lliure acumula 46 trimestres consecutius d’alces interanuals.
Per tipus d’habitatge, el preu de l’habitatge nou va pujar un 11,2% en l’últim trimestre de l’any passat en comparació amb el quart trimestre de 2024, taxa 1,5 punts superior a la del trimestre precedent i la més elevada des del segon trimestre de 2025.
Per la seva banda, el preu de l’habitatge usat es va incrementar un 13,1% en taxa interanual, tres dècimes menys que en el trimestre previ.
Per comunitats autònomes, totes van presentar en el quart trimestre de 2025 taxes interanuals positives. Sis d’elles van presentar ascensos superiors al 14%, especialment Castella i Lleó (+15,3%).
