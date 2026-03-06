Subsidi per desocupació
Els treballadors a mitja jornada podran sol·licitar el subsidi per a majors de 52 anys
El SEPE permet compatibilitzar el subsidi per desocupació amb una feina a mitja jornada, oferint un complement d’ajuda a l’ocupació per fomentar la reincorporació laboral
Alejandro Navarro
Els subsidis per desocupació busquen donar suport a treballadors que han esgotat l’atur o que fins i tot no han pogut cotitzar el temps suficient per cobrar la prestació per desocupació. D’aquesta manera, les ajudes estan dissenyades per millorar la protecció assistencial i fomentar la reincorporació a la feina.
Un exemple clau és el subsidi per a majors de 52 anys, que reduiria la pressió econòmica en dates pròximes a la jubilació. De fet, després de les últimes actualitzacions de la mesura, les persones poden accedir al subsidi encara que estiguin exercint una professió a mitja jornada.
Encara que no es cobraria íntegrament, sí que s’abona una part del subsidi per donar suport econòmic a l’usuari, sense deixar de fomentar la recerca de feina. Segons confirma el SEPE, si després d’esgotar la prestació contributiva accedeixes a un subsidi mentre estàs treballant a temps parcial, aleshores rebries l’ajuda com un complement de suport a l’ocupació (CAE).
En altres paraules, mentre es treballa a mitja jornada el cobrament del subsidi no es cancel·la, sinó que s’aplica com un complement a la feina. A més, si el treballador no vol continuar rebent-lo, haurà de sol·licitar la suspensió. En cas contrari, se li aplicaria el CAE de manera automàtica des del primer dia del seu contracte, sigui a mitja jornada o jornada parcial.
Quins són els requisits per sol·licitar el CAE
Si parlem de les condicions per accedir al CAE, els requisits serien els mateixos que en el cas del subsidi per a majors de 52 anys:
- Límit d’edat: Tenir 52 anys o més en el moment de la sol·licitud
- Cotització mínima: Caldrà haver cotitzat per desocupació almenys 6 anys durant la seva vida laboral
- Requisits de jubilació: El sol·licitant ha de complir amb els requisits per accedir a la pensió contributiva de jubilació, a excepció de l’edat. En aquest cas, s’inclou l’obligació de tenir com a mínim 15 anys cotitzats, dels quals 2 han de correspondre als últims 15 anys treballats
- Carència de rendes: Els ingressos mensuals no podran superar el 75% de l’SMI, corresponent als 915,75 euros (actualitzat segons dades oficials de 2026
En cas que existeixin càrregues o responsabilitats familiars, el SEPE calcularia el còmput de rendes amb base en els ingressos totals de la unitat familiar. A més, la quantia total es dividiria entre el nombre de membres de la família, sense poder superar el límit de 915,75 euros de manera individual.
Durada i quanties del complement
Aquest complement d’ajuda a l’ocupació té una durada de 180 dies, és a dir, sis mesos, que correspon al subsidi per desocupació. En aquest cas, a mesura que es consumeixen els dies del complement també es descompten els dies disponibles del subsidi. Bàsicament, si un treballador disposa de sis mesos de subsidi, aleshores el podrà rebre durant sis mesos, però no més.
Finalment, pel que fa als diners percebuts, aquests varien en funció del període en què es reben. Segons el SEPE, la quantia rebuda dependrà "del trimestre de percepció del subsidi en què et trobis quan es reconeix la compatibilitat i de la jornada de treball pactada quan inicies la compatibilitat":
- Primer trimestre: 420 euros
- Segon trimestre: 270 euros
- Tercer trimestre: 180 euros
- Quart trimestre: 120 euros
- A partir del cinquè trimestre: 60 euros
En general, les quanties rebudes pels treballadors a mitja jornada dependrien del trimestre de percepció del subsidi en què es troben. Amb tot, el SEPE estableix quanties fixes per no veure’s afectades per modificacions en la jornada o situacions de pluriocupació que es presentin de manera sobtada.
