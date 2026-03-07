La regió central creix en contractació a la meitat que el conjunt del país al febrer
El 27,5% dels nous contractes al territori se signen a persones estrangeres
El 67% de noves firmes es van fer als servei i el 26,56%, a la indústria
El conjunt de les comarques centrals van signar durant el mes de febrer un total de 7.774 nous contractes, 129 més que el mateix mes de l’any passat. Això suposa, en termes percentuals, un increment de l’1,69%, dos punts per sota del creixement català durant el mateix període, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Del total de contractes a la regió el mes de febrer, el 27,5% es van fer a persones de nacionalitat no espanyola. Això suposa 1,5 punts percentuals més dels que es van fer al territori estrangers l’any passat sobre el total de la contractació. En el conjunt català, aquest febrer la contractació d’estrangers sobre el total va ser del 29%.
Per comarques, tan sols quatre de la Catalunya central han crescut en contractació en un any (i ho han fet, a més, per sobre de la mitjana nacional): el Solsonès (+12,78%), el Moianès (+8,82%), el Bages (+5,21%) i la Cerdanya (+4,38%). A la resta, l’evolució ha estat negativa: el 2,34% menys de contractes que al febrer del 2025 a l’Anoia; el 2,65% menys al Berguedà; el 5,88% menys a l’Alt Urgell i el 13,92% menys al Lluçanès.
En aquestes comarques, la contractació d’estrangers sobre el total on va ser més elevada va ser al Lluçanès, el 38,24%. En la resta, tret de l’Anoia (23%), Solsonès (22,1%) i Moianès (21,6%), la taxa d’estrangers sobre el total també va ser, al mes de febrer, lleugerament més elevada que la mitjana catalana: el 32,7% a l’Alt Urgell; el 32% a la Cerdanya; el 31,2 al Berguedà;i el 29,5% al Bages.
Per sectors d’activitat, 118 dels nous contractes signats (l’1,52% del total) ho van ser al primari; 2.065, a la indústria (el 26,56%); 362, a la construcció (4,66%) i 5.229, als serveis (67,26%).
Per comarques i sectors, la que va signar més contractes a la indústria va ser el Bages (el 33% del total), mentre que als serveis va ser la Cerdanya (82,4%). Al primari, va ser al Moianès (el 22,7% del total de contractes signats a la comarca), mentre que a la construcció va ser també a la Cerdanya on la contractació va tenir més incidència (13,8%). A l’Alt Urgell, el 80,1% dels contractes es van signar als serveis, un percentatge que baixa fins al 69,3% a l’Anoia i al 62,1% al Bages. A la indústria, després del Bages, la comarca més activa va ser el Lluçanès (el 30,9% dels contractes, seguida de l’Anoia (26,7%) i el Berguedà (24,9%). Quant a la construcció, també va mostrar molt dinamisme l’Alt Urgell (8,09% del total de contractes), mentre que a l’Agricultura, el Lluçanès (8,8%), l’Alt Urgell (4,8%) i el Solsonès (4,4%) van ser les comarques amb més activitat contractual. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima