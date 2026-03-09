Els empresaris del Berguedà demanen al Govern una "aposta decidida" pel polígon d'Olvan
Regió7
El president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), Josep Maria Serarols, acompanyat d'una representació de la junta directiva, es va reunir divendres amb el president del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret, i el diputat Cristòfol Gimeno. La trobada va servir per analitzar els principals reptes que condicionen l’activitat econòmica al territori i per demanar un compromís ferm del legislatiu amb el creixement industrial del Berguedà.
La presidència de l’ACEB va exposar la necessitat d'accelerar les inversions pendents en matèria d’infraestructures a la comarca centrant-se en la urgència de disposar de sòl industrial finalista de gran format al Berguedà. En aquest sentit, va reclamar "una aposta decidida" per al desenvolupament total i definitiu del Polígon d’Olvan, així com l’execució de la subestació elèctrica. Aquestes infraestructures es consideren vitals per evitar la deslocalització d'empreses locals i permetre la implantació de noves indústries.
Per altra banda, el president de l'ACEB va subratllar que la col·laboració entre les institucions i els agents econòmics "és fonamental per garantir un futur competitiu" i va demanar al grup parlamentari que actuï com a altaveu de les demandes del Berguedà en la negociació dels pressupostos, segons ha explicat l'associació.
També va posar èmfasi en la formació professional. L’ACEB, entitat promotora de la Formació Professional Ocupacional (FPO) Dual, defensa "la consolidació d’una línia de treball que ja suma quatre anys d’experiència en l’adaptació dels currículums a les necessitats tècniques de les empreses del territori". Segons va traslladar la junta directiva, la FP Dual és "l'eina clau per facilitar el relleu generacional i la professionalització d'oficis essencials". L’objectiu, per a l'associació, és "convertir el Berguedà en un referent de formació real, on l'aprenentatge a l'empresa garanteixi l'ocupabilitat dels joves i la competitivitat del capital humà assegurant així que els joves de la comarca tinguin oportunitats laborals qualificades sense haver de marxar del territori".
En l'àmbit de la innovació, l'ACEB va destacar el lideratge de la comarca en bioconstrucció. Es va subratllar el paper de Firhàbitat, que des de fa sis anys és un aparador clau per a la promoció d’aquest model constructiu d’alt valor afegit. En aquest sentit, va demanar un "suport ferm de la Generalitat per consolidar aquest certamen i potenciar la indústria vinculada als materials naturals, com la fusta, i l'eficiència energètica".
En l'apartat de comunicacions, el president de l'ACEB va reclamar la posada en marxa d'una línia de Bus Exprés entre Berga i Barcelona. Des de l’entitat es considera aquesta infraestructura de transport com a "vital i urgent per garantir una connectivitat digna per als ciutadans i professionals de la comarca, reduir els temps de trajecte i millorar la competitivitat de la comarca envers l’àrea metropolitana". "No podem parlar de fixar talent si no tenim una mobilitat eficient que ens connecti amb els principals pols d'activitat", va subratllar l'associació durant la trobada.
