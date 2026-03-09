Expansió de la càrnia de Guissona
El grup BonÀrea obrirà una vintena de botigues noves el 2026 i accelera el creixement fora de Catalunya
La companyia construeix una gran planta logística a Saragossa, amb una inversió de 400 milions d’euros, per fer el salt cap al centre d’Espanya
María Jesús Ibáñez
Quan fa uns mesos els responsables del grup alimentari BonÀreavan obrir als periodistes les portes del gran centre logístic i industrial que estan construint a Épila (Saragossa), ja van avançar que aquesta inversió de més de 400 milions d’euros tenia un objectiu clar: «Poder fer un salt territorial cap a les autonomies del centre i el llevant d’Espanya», confessava llavors Ramon Alsina, conseller delegat de BonÀrea Agrupa, la branca comercial de la companyia. I aquest 2026, l’empresa amb seu a Guissona (Lleida) fa un pas endavant en aquest camí, amb la previsió d’obertura d’una vintena de nous establiments, alguns a la Comunitat de Madrid i el País Valencià, a més d’en «ubicacions estratègiques» a Castella-la Manxa, on compta en l’actualitat amb només tres botigues, i a La Rioja, on en té sis.
A més de les 20 inauguracions previstes, la càrnia catalana també preveu realitzar uns 19 trasllats i ampliacions de locals ja existents, amb la qual cosa la seva xarxa comercial creixerà en 7.000 metres quadrats de nova superfície i arribarà a les 632 botigues operatives, la gran majoria a Catalunya i a l’Aragó, on està fortament implantada. El grup treballa seguint un model vertical, cosa que implica que ella mateixa produeix aliments (té una àmplia base d’agricultors i ramaders associats) i els transporta diàriament fins a la seva xarxa de botigues, per això la importància de les noves instal·lacions d’Épila, una localitat «que té una ubicació estratègica a 300 quilòmetres de Madrid, de València i del País Basc», va destacar Ramon Alsina en la visita amb la premsa.
«El nostre pla d’obertures per al 2026 respon a la voluntat d’acostar el model BonÀrea, basat en el cicle complet sense mitjancers, a noves llars de tot el territori», ha indicat Teresa Alsina, directora de botigues de BonÀrea, a través d’un comunicat fet públic per la firma. «No només busquem consolidar-nos en àrees urbanes i noves províncies, sinó que mantenim intacte el nostrecompromís fundacional amb el món rural, garantint accés a alimentació de qualitat, generant ocupació local i dinamitzant l’economia en municipis de totes les mides».
I és que la corporació alimentària destaca com «un dels trets diferencials del pla d’expansió de BonÀrea, el ferm compromís amb la dinamització de l’entorn rural i la lluita contra la despoblació», afirma l’empresa. «Aquest compromís –afegeix– es tradueix que actualment BonÀrea ja compti amb 200 botigues en poblacions rurals, una xifra que representa una tercera part del total de la xarxa d’establiments».
Balanç del 2025
Durant l’exercici del 2025, el grup va registrar un total de 37 obertures: 15 inauguracions, 10 trasllats, 10 ampliacions i 2 reformes. Aquests moviments van suposar la incorporació de més de 9.200 metres quadrats de nova superfície durant l’exercici. Amb aquest balanç, BonÀrea va aconseguir una xifra de 612 botigues operatives, que sumen més de 121.000 metres quadrats de superfície comercial total i donen feina a uns 4.000 treballadors a la xarxa d’establiments.
El 81% de les vendes per import van correspondre a productes de la marca pròpia BonÀrea, i es van aconseguir un volum superior als 371 milions de quilos venuts a través de més de 110 milions de tiquets de compra a les botigues. La companyia va llançar a l’octubre una nova aplicació mòbil, a la qual va anomenar bonÀrea fan, a través de la qual es van generar 744.000 tiquets digitals, per part de 114.000 clients diferents.
