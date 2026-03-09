L’Ibex 35 cau prop d'un 3% mentre el preu del petroli ja supera els 100 dòlars el barril
Les borses europees registren descensos coincidint amb l’escalada del preu del cru pel conflicte a l'Orient Mitjà
Aina Martí (ACN)
Les borses europees han obert amb caigudes una jornada més, en paral·lel al fort repunt del preu del cru que ja supera els 100 dòlars el barril a conseqüència de les tensions energètiques provocades per la guerra al Pròxim Orient. L’Ibex 35 cau un 2,95% i acumula una pèrdua setmanal del 7%. El Dax alemany ha arrencat la jornada amb descensos del 2,30%, el CAC francès cau un 2,50% i el FSTE MIB italià un 2,90%. El mercat de futurs del petroli ja superen els 100 dòlars aquest dilluns, dues setmanes després de l’inici de l’escalada del conflicte entre els Estats Units, Israel i l’Iran.
El preu del barril de Brent -l’índex de referència del cru a Europa, Àfrica i Orient Mitjà- ha superat als 115 dòlars aquesta matinada, amb un increment històric del 30% i aquest matí ronda els 107 dòlars, un 15% més. Els mercats de futurs del cru dels Estats Units superen els 103 dòlars.
Els parquets asiàtics també s’han tenyit de vermell amb caigudes pronunciades com la de l’índex sud-coreà Kospi del 5,9% mentre que el Nikkei 225 japonès ha retrocedit un 5,2%.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros