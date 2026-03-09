Les prioritats dels alcaldes per als pressupostos
Àlex Rebollo, Gerardo Santos, Sara González, Jan Magarolas i Edu Gil
Mentre es produeixen les negociacions sobre els primers pressupostos que ha aprovat el Govern de Salvador Illa, els alcaldes de Catalunya demanen la paraula sobre els comptes. Que prosperin en el Parlament depenen projectes locals en matèries tan essencials com la sanitat o l'educació. Una quinzena de màxims responsables municipals compten a EL PERIÓDICO les seves prioritats.
"Els pressupostos són clau per a no retardar projectes com els deu nous CAP per a Barcelona"
El govern de Jaume Collboni considera fonamental comptar amb pressupostos catalans per a no “retardar projectes clau” per a Barcelona com deu nous Centris d'Atenció Primària (CAP), l'ampliació de l'Hospital de la Mar o el futur Hospital Clínic. Al seu torn, els comptes implicarien desencallar projectes clau com l'extensió de la xarxa de metro, per exemple les línies L2 i L9, així com la rehabilitació del Besòs-Maresme, la nova Model o la unió de tramvies. En absència de pressupostos, l'alcalde veu també amenaçada la construcció de pisos públics de l'Incasòl en els solars municipals cedits. En clau interna, enlletgeix a l'oposició “plantejar exigències” que depenen en part de la Generalitat, com la bonificació de beques menjador que demana ERC.
"Necessitem que la Generalitat mantingui el seu compromís d'inversió en serveis públics"
"L'Hospitalet és una de les ciutats amb major densitat de població d'Europa i, per tant, necessita que la Generalitat mantingui un compromís ferm amb les inversions en serveis públics i transformació urbana", remarca l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, sobre els nous pressupostos catalans. L'edil apunta a la necessitat de construir el CAP de Sant Josep, altament reivindicat a la ciutat, i de reforçar les infraestructures educatives, amb actuacions com l'ampliació de l'institut-escola Pere Lliscart. També insisteix en la importància que l'Incasòl impulsi les noves promocions d'habitatge previstes en la segona ciutat de Catalunya. A més dels grans projectes de transformació urbana que ara han d'arrencar, com el soterrament de la Granvia al sud de la ciutat i la transformació integral anunciada en la zona nord per a reduir desigualtats. "Els pressupostos contemplen les partides econòmiques per a aquestes dues accions", destaca.
"Els pressupostos han d'incloure inversions en mobilitat, educació i seguretat"
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, reclama a la Generalitat que els nous pressupostos incloguin inversions que considera imprescindibles en matèries com a mobilitat, educació, seguretat, sanitat i habitatge. Ballart sol·licita millores urgents en la Ronda Nord i l'estació de Terrassa Oest, la rebaixa de tarifes ferroviàries, l'eliminació del peatge de la C-16 a Les Fonts i avanços en la línia de Ferrocarrils de la Generalitat en Hospital de Terrassa, UAB i Barcelona/Sagrera. També exigeix accelerar l'Institut Escola Sala i Badrinas, més efectius de Mossos a Terrassa, nous equipaments sanitaris i promoure habitatge protegit en solars municipals ja cedits per l'Ajuntament.
"Fa anys que la Generalitat està en deute amb Badalona"
Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona, lamenta que "hi ha inversions promeses en transports, en educació o en infraestructures que mai es materialitzen". En aquesta línia, cita la construcció o millora dels centres educatius Ventós Mir, Badalona Port i La Riera, però no oblida la urbanització del lateral de l'autopista C-31, la prolongació de la L1 de metre i de la línia del Tram. "El Govern té molt bones paraules, però de moment no s'han materialitzat en fets". Albiol assegura que "des de fa molts anys la Generalitat està en deute" amb la ciutat: "Parlem de necessitats de fa molts anys; històricament, Badalona ha estat maltractada per la Generalitat".
"Els nous comptes catalans es traduiran en més cohesió i progressos per a tots"
“Valorem molt positivament la presentació d'una proposta de pressupostos de la Generalitat que supera àmpliament l'import dels últims que s'havien aprovat en 2023 i que es traduirà en més cohesió i progrés per a tots”, valora l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
En clau local, l'edil espera que els comptes permetin avançar en tres prioritats: la residència del Sud —que ja s'està construint i serà la primera residència pública de Sabadell—; la rehabilitació de l'espai públic del barri de Merinals, pendent des de fa anys; i la continuació del pla de millora de l'hospital Parc Taulí.
"Els nous pressupostos seran un pas gegant per a Tarragona"
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, parla dels pressupostos de 2026 com “un pas de gegant” que, al Tarragonès, multiplicaria per quatre la inversió habitual, arribant als 200 milions. Destaca aportacions a l'Hospital Joan XXIII per a una ampliació molt reivindicada, però també al tramvia TramCamp i el Fòrum de la Justícia, “ja que som l'única capital catalana sense ciutat judicial”. “Des del territori reclamem coses que són de justícia; la gran diferència és que abans trucàvem per telèfon i no ens contestava ningú, i ara sí que ho fan”, afirma l'edil tarragoní.
"És important que es facin realitat els compromisos en sanitat i educació"
Per a l'alcalde de Mataró, David Bote, “el més urgent és que es facin realitat els compromisos aconseguits en sanitat i educació”. Bote destaca les inversions en l'institut Cinc Sènies i en la nova escola Joan Coromines, “llargament esperades”. Subratlla Pot l'ampliació de l'hospital amb el nou centre d'estada intermèdia, i les millores en el CAP Cirera. També assenyala la inversió en els jutjats, "molt relacionada amb un tema prioritari: la seguretat". "Per a mi, és bàsic que la inversió acompanyi a les accions que despleguem, que transformen els serveis públics fent-los innovadors i referents".
"Per a Santa Coloma és clau disposar d'una segona residència per a majors a la ciutat"
L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, reivindica que el fet que la Generalitat tingui pressupostos suposarà un impacte directe en els municipis per a "afrontar els reptes" que tenen per davant. En el cas de la seva ciutat, cita la construcció de la segona residència, que considera "clau", i la de dos centres educatius que estan acordats amb el Govern. "Ens estem jugant que guanyi terreny el discurs de l'extrema dreta contra els serveis públics si no som responsables en aquesta negociació", adverteix.
"El que hi ha a l'altre costat no és una altra manera de fer política, sinó l'antipolítica"
Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, esmenta inversions pendents de la Generalitat per valor de 83 milions al Baix Camp, entre els quals destaca la reobertura de la residència ICASS de la tercera edat i la nova Unitat d'Estudis Clínics de l'Hospital Sant Joan, que serà “referent en l'Estat”; així com altres apostes en educació. “Si això no funciona, la gent no ens ho perdonarà; el que hi ha a l'altre bàndol no és una altra manera de fer política, sinó l'antipolítica”, acusa Guaita mentre apel·la al “seny”, el sentit comú, de “les forces polítiques que volen prioritzar a la ciutadania”, en referència vetllada a ERC.
"Hem de posar les bases per a un creixement sostenible que preservi el 'model Sant Cugat'"
Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat i lideratge municipal més destacat de Junts a Catalunya, exigeix que els nous pressupostos de la Generalitat incloguin projectes estratègics de cara a "posar les bases per a un creixement sostenible" que preservi el “model Sant Cugat”. Entre les seves prioritats destaca l'impuls un hospital de dia per a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal; la creació dels nous jutjats i el desplegament del nou partit judicial; i millores en la mobilitat com el desdoblament de la línia del Vallès d'FGC i nous bescanviadors entre FGC i Rodalies. Vallès reclama també inversions en equipaments educatius i culturals com l'escola La Mirada i la Biblioteca Central Gabriel Ferrater.
"Els nous comptes catalans són importants per a evitar la desafecció i l'auge dels populismes
Per a Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, que els pressupostos tirin endavant és una cosa important perquè suposarà que Catalunya tingui "més recursos econòmics". "No són una còpia dels anteriors i aquesta és una situació que haurien d'interpretar totes les forces", diu l'edil de Cornellà i vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), qui remarca també la necessitat que els comptes surtin per a "evitar la desafecció i l'auge dels populismes". Balmón considera que els pressupostos han de comportar millores en habitatge, mobilitat o educació. A Cornellà, confia que es pugui millorar i ampliar l'institut Joan Miró i els diferents equipaments sanitaris.
"Traslladar la caserna ens permetrà començar a fer realitat un districte per a construir habitatge assequible"
Des de Sant Boi, l'alcaldessa Lluïsa Moret apunta al trasllat de la caserna militar de Santa Eulàlia com una de les prioritats perquè siguin tingudes en compte en els nous comptes catalans. L'Ajuntament necessita una aportació econòmica per a la compra del sòl que ocupa actualment la caserna. "Això permetria el trasllat de la caserna per a començar a fer realitat el Districte Z, 14 hectàrees de nova centralitat urbana que contempla la construcció de pisos assequibles", assenyala Moret, que suma a l'operació la necessitat de traslladar una subestació elèctrica d'Endesa, una altra històrica reclamació municipal. A més, l'alcaldessa considera fonamental impulsar el ramal ferroviari d'FGC que unirà Sant Boi amb Castelldefels i obtenir fons per a construir el nou Ateneu Santboià.
"Necessitem inversions per a garantir condicions més confortables a les nostres escoles"
L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, assegura que ja ha demanat al Govern millorar el bus exprés cap a Barcelona, així com "la connectivitat dins de la vegueria". Així mateix, espera avanços en el projecte del nou hospital comarcal, pendent de la redacció del projecte executiu. També reclama la rehabilitació d'un bloc de cases adquirit per l'Incasòl 2003 per a fer pisos de protecció oficial. Ruiz sol·licita la implicació de la Generalitat en la reconversió de l'antic edifici de les Calderes i, finalment, demana inversions a les escoles per a "garantir condicions més confortables".
"Castelldefels necessita un hospital, un tercer CAP i unes urgències pediàtriques 24 hores"
"Castelldefels necessita un hospital", resumeix Manu Reyes, alcalde de la ciutat del Baix Llobregat, en les seves reclamacions a la Generalitat per als nous pressupostos catalans. El responsable prioritza les necessitats d'un tercer CAP a la ciutat i unes urgències pediàtriques 24 hores: "Fan falta més mèdics i més personal". En termes d'equipaments i mobilitat, Reis insisteix al Govern en el traspàs a l'ajuntament del Canal Olímpic, a més de "solucions al caos de Rodalies". "Castelldefels no té metre ni ferrocarrils i cal reforçar el transport rodat amb millores en la C-32 i la C-31, que divideixen el territori", critica el popular, qui emfatitza "no donar empara als ocupa" i que demana implicació a l'executiu català en un projecte de comissaria compartida entre Policia Local i Mossos.
"Uns pressupostos ens ajudaran a reforçar serveis essencials a Viladecans"
A Viladecans, l'alcaldessa Olga Morales exposa com a prioritat de la ciutat que la Generalitat consigni en els seus pròxims pressupostos projectes sanitaris de gran importància com la construcció d'un nou Centre d'Atenció Primària i el reforç dels ja existents. A més, l'edil també subratlla la necessitat d'impulsar una nova residència pública per a persones majors i més places en el Centre Social i Sanitari Frederica Montseny. També demana avançar en projectes educatius l'Institut Escola de Viladecans i millores en equipaments, així com actuacions urgents en l'estació ferroviària. Morales defensa que "són "projectes necessaris per a reforçar els serveis essencials de la ciutat en els pròxims anys".
"Confiem en el Pla de Barris per a intervenir físicament en l'espai públic"
A Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat, el preocupa no tenir pressupostos perquè "és el comodí perfecte perquè el país es detingui". L'edil prioritza per a la ciutat del Baix Llobregat "la concreció del Pla de Barris". "Vam ser una de les ciutats que més va poder aprofitar el primer Pla de Barris i en aquest segon presentem molts projectes en l'àmbit de l'urbanisme i de la intervenció física en l'espai públic". En matèria d'habitatge, de resiliència climàtica i experiències comunitàries des de l'òptica educativa, Bou assegura tenir "molts projectes guardats" i espera "amb ganes" el compromís de la Generalitat perquè "en una segona convocatòria puguem treure profit".
"No tenir pressupostos equivaldria a situar en un parèntesi projectes estratègics"
"Tenir pressupostos és indispensable", assegura l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, que defensa que d'això depèn tenir més recursos per a l'Hospital de Granollers, per a construir més habitatge assequible o millorar les infraestructures que han de garantir la mobilitat. Fracassar en l'intent d'aprovar-los o que s'acabés imposant un avançament electoral a Catalunya, adverteix, seria com situar "en un parèntesi" alguns projectes que queden fora de les competències dels ajuntaments encara que disposin dels seus propis pressupostos.
"Necessitem fer realitat les noves promocions d'habitatge ja acordades amb el Incasòl"
Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, destaca l'educació, la sanitat i l'habitatge com les principals prioritats per a la localitat que lidera quant als nous pressupostos catalans. "Ara que estem a punt d'obrir el tercer ambulatori, demanem un pas més en l'atenció amb la dotació de servei d'urgències nocturnes i de cap de setmana i d'un dispensari en el barri de Gavà Mar", apunta Badia. En matèria educativa destaca les ampliacions i reformes de l'institut Bruguers i l'institut-escola Gavà Mar, on l'Ajuntament porta més de deu anys fent obres de millora sense tenir directament les atribucions". Badia defineix l'habitatge com "el gran repte social" i insisteix en la necessitat de "fer realitat les noves promocions que últimament hem acordat amb l'Incasòl".
"El nou hospital comarcal és una prioritat davant el nostre creixement demogràfic"
Des del Vendrell, l'alcalde Kenneth Martínez assenyala l'ampliació de l'hospital comarcal com a prioritat per als comptes catalans. “Amb el creixement demogràfic, i ja no parlo del turisme, el nou hospital és una necessitat”, explica l'alcalde, sobre un equipament per al qual hi ha previstos deu milions en aquests pressupostos catalans dels 45 que costarà en total. Entre altres projectes importants a la comarca en carpetes de mobilitat, salut i educació, Martínez assegura que “per primera vegada el Baix Penedès tenim una bona notícia en els pressupostos, ja que mai sortíem; era gairebé ofensiu”.
"La política necessita recuperar la credibilitat entre la ciutadania; cal complir els acords"
A Tortosa, l'alcaldessa Mar Lleixà explica que és “molt important” tenir nous pressupostos, però relativitza la seva importància perquè prorrogar els comptes “no significa no tenir els recursos per a prioritzar el que és necessari”. En aquest sentit, Lleixà reivindica la capacitat dels ajuntaments per a “buscar solucions” per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania, i esmenta directament els socialistes: “Creiem que la política necessita recuperar la credibilitat entre la ciutadania i complir els acords és indispensable per a això. Esperem que el PSC tingui tantes ganes com nosaltres de tenir pressupostos nous en la Generalitat”.
