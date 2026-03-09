Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guerra al Pròxim Orient

El G7 afirma estar "preparat" per alliberar reserves de petroli per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà

Els ministres de Finances del grup de països demanen mantenir "rutes comercials segures"

Una dona posa benzina al cotxe

Una dona posa benzina al cotxe / Maria Aguilella Pardo / EFE

ACN

Brussel·les

Els països del G7 han assegurat que estan "preparats" per adoptar les mesures "necessàries" per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els mercats energètics, incloent-hi l'alliberament de reserves de petroli "estratègiques". Així ho han afirmat en un comunicat els ministres de Finances del Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els Estats Units, després de mantenir aquest dilluns una reunió telemàtica per abordar el conflicte i el seu impacte "en l'estabilitat de la regió, les condicions econòmiques mundials i els mercats financers". En el text, subratllen la importància de mantenir "rutes comercials segures" i afirmen que "continuaran vigilant de prop la situació i l'evolució dels mercats energètics".

"Ens reunirem quan sigui necessari per intercanviar informació i coordinar accions dins del G7 i amb els socis internacionals. Estem preparats per adoptar les mesures necessàries, inclús per donar suport al subministrament mundial d'energia, com l'alliberament de reserves estratègiques", han indicat.

"Encara no estem en aquest punt. El que hem acordat és fer servir totes les eines necessàries, si fes falta, per estabilitzar el mercat, incloent-hi el possible alliberament de reserves estratègiques", ha dit a la seva arribada a la reunió de l'Eurogrup que s'ha celebrat aquest dilluns a Brussel·les el ministre francès d'Economia, Roland Lescure.

El francès ha afirmat que el G7 "continuarà treballant els pròxims dies" juntament amb l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) i ha assegurat que ara com ara "no existeix cap problema de subministrament de petroli o gas, ni a Europa ni als Estats Units".

"Estem monitorant de prop com podem estabilitzar el mercat i, repeteixo, estudiarem totes les mesures, inclòs, si calgués, l'alliberament de reserves estratègiques", ha insistit. Lescure també ha fet una crida a la "tranquil·litat" i ha insistit que els socis del G7 s'estan "coordinant" davant els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà sobre els mercats energètics globals.

