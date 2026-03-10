Balanç
Així serà el nou model de supermercats de Mercadona que ja s'està provant
Juan Roig diu que a final d'any hi haurà 59 establiments d'aquest tipus, que tindran més espai per als menjars preparats i el producte fresc
José Luis Zaragozá
El propietari de Mercadona, Juan Roig, ha explicat aquest dimarts, durant la presentació de resultats de la companyia, quin és el nou model de botiga que s'imposarà a la cadena de distribució. L'ha anomenada 'Tienda 9'.
La xifra d'establiments ascendeix a 1.672 i diu Roig que "ja es mou poc". Després d'obrir-ne 43 de nous, tancar-ne 45 i reformar-ne 14; el màxim dirigent de la cadena de supermercats assegura que vol botigues més còmodes i rendibles. El nou model de botiga tindrà més espai per als menjars preparats i espai per a frescos. Hi haurà un obrador central, amb una renovació d'equips. Tot això suposarà una inversió de 3.700 milions d'euros. A final d'any hi haurà 59 botigues que seguiran aquest nou model. Ara n'hi ha una, en fase de proves.
Proveïdors
Pel que fa a l'estratègia de Mercadona amb els seus proveïdors, que sumen unes 2.000 empreses, Roig ha destacat que han invertit 1.700 milions d'euros i han generat 5.200 nous llocs de treball. "Tots els proveïdors de Mercadona obtenen beneficis", puntualitza el màxim propietari de Mercadona,
Impostos
Mercadona no va tancar durant l'apagada del 28 d'abril perquè cada botiga té grups electrògens per continuar funcionant. "Es van disparar les vendes", ha apuntat Roig.
"Tenim orgull de pagar impostos, el que toca", ha comentat Roig. De l'impost de beneficis en paga 690 milions, amb una taxa efectiva del 22,8%. A la Seguretat Social abona 1.100 milions. De l'IRPF, 675 milions i de l'IVA, 719 milions. La Seguretat Social dels treballadors arriba als 223 milions. En total, 3.400 milions d'euros.
Mercadona genera el 3,1% de l'ocupació total d'Espanya (647.000 persones, entre directes, indirectes i induïdes, inclosos els seus proveïdors), amb una aportació de l'1,9% del PIB; segons un estudi de l'IVIE.
