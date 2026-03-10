Els transportistes catalans calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment del preu del combustible
La patronal CETCAT parla d'una "afectació important" i reclama al govern espanyol que activi un paquet d'ajudes
ACN
Els transportistes catalans veuen amb temor l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà i calculen que els costos han augmentat un 30% amb l'encariment sobtat del preu del combustible. "Les xifres que tenim canvien diàriament, però el barril de Brent s'ha disparat i ja supera els 100 dòlars. Aquest increment de prop d'un 30% l'hem d'acabar traslladant als nostres serveis", ha apuntat a l'ACN el president d'Asetrans a Girona i de la patronal CETCAT, Eduard Ayach, que ha parlat d'una "afectació important". "Com a sector del transport sempre volem un màxim d'estabilitat en el preu de les matèries primeres i reclamem al govern espanyol que activi un paquet d'ajudes per afrontar aquesta pujada de preus dels carburants", ha assenyalat Ayach.
"Està a les mans de qui té la responsabilitat que això afecti el mínim possible", ha posat sobre la taula el president CETCAT, que s'ha mostrat obert a augmentar el pes que el carburant té en la fixació de preus, impulsar un seguit de bonificacions o aprovar una "tarifa plana" per a gasoil o gasolina. "Si el Ministeri ens diu que es fixa el preu del combustible a 1,50 euros el litre i que l'Estat assumeix l'increment, nosaltres no tenim cap problema", ha apuntat Ayach, que ha recordat que algun país de la Unió Europea ja ha ajudat els transportistes a través dels impostos als carburants. "Aquí ens preocupa que el conflicte s'allargui en el temps. Això pot desestabilitzar els volums i els nivells d'activitat en el transport per carretera", ha destapat el president de CETCAT.
"Ja fa dies que ens hauríem d'haver queixat que les petrolieres han apujat preus abans d'hora i que el govern no hi està posant res de la seva butxaca", ha reflexionat en veu alta Ayach. "En comptes de queixar-nos, nosaltres diem que aquesta és la situació que tenim, que ens afecta molt, i que ara ho hem de traslladar al nostre servei", ha recalcat el president de CETCAT, que considera que una gran multinacional alimentària com Mercadona ho té més fàcil per justificar l'increment de preu d'un producte al lineal del supermercat. "Ara nosaltres, com a sector, ens toca fer aquest paper", ha avisat Ayach, que avança que ja han fet o hauran de fer en els pròxims dies algun viatge 'a pèrdues'. "Al final haurem pagat més combustible del que estava pressupostat i l'haurem d'assumir nosaltres", ha conclòs amb resignació el president de CETCAT.
