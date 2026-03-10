Mercadona aconsegueix unes històriques vendes de 41.900 milions en 2025 i un benefici de 1.729
La cadena de supermercats presidida per Juan Roig eleva la seva quota de mercat i arriba gairebé al 28,6%
José Luis Zaragozá
Mercadona ha tancat l'exercici de 2025 amb xifres rècord de facturació i beneficis, i consolida així el seu lideratge en la distribució alimentària a Espanya. La cadena presidida per Juan Roig ha assolit un negoci de 41.900 milions d'euros, enfront dels 38.835 milions d'euros del 2024, la qual cosa representa un augment del 8% respecte a l'any anterior. Amb aquesta espectacular xifra de negoci la cadena valenciana de supermercats, amb presència també a Portugal, es consolida com a primera en el 'rànquing' espanyol de companyies per volum de vendes. Del total, 39.800 van correspondre a Espanya i la resta a Portugal.
Roig ha definit l'exercici de 2025 com un "any històric". Mercadona, que ja té 115.00 treballadors i 2.000 proveïdors, ha pujat un 0,6% en quota de mercat i arriba al 28,55%. La venda 'en línia' ja ascendeix a 1.061 milions, després de pujar un 2,5% en 2025.
Els últims comptes d'explotació de Mercadona reflecteixen un benefici net de 1.729 milions, enfront dels 1.384 milions d'euros en 2024; és a dir, un 24,9% més que l'any anterior. 1.383 s'han reinvertit en l'empresa i 346 s'han repartit en dividends per als accionistes (que són el 20%)
Roig assegura que Mercadona "vol tenir una qualitat contundent i al millor preu possible". I marca un rumb de cara al futur: "qualitat i assortiment eficient". Així mateix, ha detallat que aquells treballadors que porten més de quatre anys en l'empresa reben un salari net de 2.200 euros en 12 pagues. En 2025, es van crear 5.000 noves ocupacions.
Vol botigues "còmodes i rendibles"
La xifra de botigues ascendeix a 1.672 i diu el president de la cadena que "ja es mou poc". Després d'obrir-ne 43 de noves, tancar-ne 45 i reformar-ne 14, el màxim dirigent de la cadena de supermercats assegura que vol botigues més còmodes i rendibles. El nou model de "botiga 9" tindrà més espai per als menjars preparats i espai per a frescos.
Quota de mercat
L'ensenya que presideix Juan Roig, que l'any que ve celebrarà el 50è aniversari de l'inici de la seva activitat en el negoci de la distribució comercial a Espanya -amb una primera botiga a Tavernes Blanques- ha tancat el 2025 amb una quota de mercat del 29,5% (+0,3% interanual) i un total de 1.603 establiments, deu menys que l'any passat, exemple de la positiva evolució d'un model més afinat que té en el seu nou format de supermercat, en la marca pròpia i la menjada llista per a menjar tres dels seus principals motors d'èxit.
Així ho revela l'últim informe de NielsenIQ, 'El mercat del gran consum a Espanya', presentat recentment a Madrid, segons el qual Carrefour aglutina el 7,2% de quota (-0,2%) després de tancar l'any amb 76 establiments més —1.175 en total—, sobretot en els seus formats City i Express. En quota retrocedeix, sobretot, a causa de les dificultats del canal hipermercat, de gran pes al seu parc de botigues.
Salaris
La cadena espanyola líder en el sector dels supermercats ha destinat un total de 1.000 milions a “millorar el poder adquisitiu” dels seus 112.000 treballadors a través de diferents iniciatives, segons ha informat la cadena de supermercats en un comunicat. L'ensenya de la família Roig ha repartit al març una prima per objectius de 780 milions d'euros de part dels seus beneficis. A això se suma un increment salarial, amb un impacte de 125 milions, i la millora de la jornada laboral, estimada en altres 100 milions d'euros. Respecte a la prima, es tracta de dos abonaments, un entre aquells empleats amb menys de quatre anys en l'empresa, i de tres mensualitats als quals superen aquesta antiguitat, que representen el 70% de la plantilla, i que han rebut 7.250 euros nets, corresponent als 5.400 euros en concepte de variable més la seva nòmina mensual.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros