DISTRIBUCIÓ
Mercadona aconsegueix unes històriques vendes de 41.900 milions el 2025 i un benefici de 1.729
La cadena de supermercats presidida per Juan Roig eleva la seva quota de mercat i arriba gairebé al 28,6%
José Luis Zaragozá
Mercadona ha tancat l’exercici del 2025 amb xifres rècord de facturació i beneficis, consolidant el seu lideratge en la distribució alimentària a Espanya. La cadena presidida per Juan Roig ha aconseguit un negoci de 41.900 milions d’euros, davant els 38.835 milions d’euros el 2024, cosa que representa un augment del 8% respecte a l’any anterior. Amb aquesta espectacular xifra de negoci la cadena valenciana de supermercats, amb presència també a Portugal, es consolida com a primera en el rànquing espanyol de companyies per volum de vendes. Del total, 39.800 van correspondre a Espanya i la resta a Portugal.
Roig ha definit l’exercici del 2025 com un «any històric». Mercadona, que ja té 115.00 treballadors i 2.000 proveïdors, ha pujat un 0,6% en quota de mercat i arriba al 28,55%. La venda ‘online’ ja ascendeix a 1.061 milions, després de pujar un 2,5% el 2025.
Elsúltims comptes d’explotació de Mercadona reflecteixen un benefici net de 1.729 milions, davant els 1.384 milions d’euros el 2024; és a dir, un 24,9% més que l’any anterior. 1.383 s’han reinvertit en l’empresa i 346 s’han repartit en dividends per als accionistes (que són el 20%)
Roig assegura que Mercadona «vol tenir una qualitat contundent i al millor preu possible». I marca un rumb de cara al futur: «qualitat i assortiment eficient». Així mateix, ha detallat que aquells treballadors que fa més de quatre anys que són a l’empresa reben un salari net de 2.200 euros en 12 pagues. El 2025, es van crear 5.000 nous llocs de treball.
La xifra de botigues ascendeix a 1.672 i diu el president de la cadena que «ja es mou poc». Després d’obrir-ne 43 de noves, tancar-ne 45 i reformar-ne 14, el màxim dirigent de la cadena de supermercats assegura que vol botigues més còmodes i rendibles. El nou model de «botiga 9» tindrà més espai per als menjars preparats i espai per a frescos. La companyia invertirà 3.700 milions d’euros en el desenvolupament de la ‘Botiga 9’, model que gestionarà per processos en lloc de per negocis.
«Tots els proveïdors guanyen diners»
Respecte a l ’estratègia de Mercadona amb els seus proveïdors, que sumen unes 2.000 firmes, Roig ha destacat que han invertit 1.700 milions d’euros i han generat 5.200 nous llocs de treball.«Tots els proveïdors de Mercadona obtenen beneficis», puntualitza el màxim propietari de la companyia.
«Orgullós de pagar impostos»
«Tenim orgull de pagar impostos, el que toca», ha comentat Roig. De l’impost de beneficis per a 690 milions, amb una taxa efectiva del 22,8%. A la Seguretat Social abona 1.100 milions. De l’IRPF, 675 milions i de l’IVA, 719 milions. La Seguretat Social dels treballadors és de 223 milions. En total, 3.400 milions d’euros. Mercadona no va tancar durant l’apagada del 28 d’abril perquè cada botiga té grups electrògens per continuar funcionant. «Es van disparar les vendes», ha apuntat Roig. Ha ajudat 4.600 negocis, entre pimes i autònoms. El 97% estan oberts.
Mercadona genera el 3,1% de l’ocupació total d’Espanya (647.000 persones, entre directes i induïts), amb una aportació de l’1,9% del PIB; segons un estudi de l’IVIE.
Objectius per al 2026
El màxim dirigent del vaixell insígnia de la distribució comercial a Espanya es proposa créixer un 3,5% en vendes durant el 2026, en comparació amb l’exercici anterior. A més, crearà 1.000 nous llocs de treball i invertirà 1.000 milions, part dels quals es destinaran a completar obres en blocs logístics i establiments.
Descarta iniciar la seva activitat més enllà d’Espanya i Portugal. «No anirem a altres països», sentencia Roig al ser preguntat per aquesta qüestió.
La cadena espanyola líder en el sector dels supermercats ha destinat un total de 1.000 milions a «millorar el poder adquisitiu» dels seus 115.000 treballadors a través de diferents iniciatives, segons ha informat la cadena de supermercats en un comunicat. L’ensenya de la família Roig ha repartit al març una prima per objectius de 780 milions d’euros de part dels seus beneficis. S’hi suma un increment salarial, amb un impacte de 125 milions, i la millora de la jornada laboral, estimada en 100 milions d’euros més. Respecte a la prima, es tracta de dos abonaments, un entre aquells empleats amb menys de quatre anys a l’empresa, i de tres mensualitats als que superen aquesta antiguitat, que representen el 70% de la plantilla, i que han rebut 7.250 euros nets, corresponents als 5.400 euros en concepte de variable més la nòmina mensual.