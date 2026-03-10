Seat tanca 2025 amb un benefici mínim d'un milió d'euros
L'automobilística incrementa els ingressos per vendes un 5%, tot i "factors adversos" i un "entorn de mercat desafiant"
ACN
Seat S.A. va acabar el 2025 amb un benefici operatiu d'1 milió d'euros, una caiguda del 99,62% en comparació als 633 milions d'euros del 2024, com s'ha informat els accionistes del grup Volkswagen aquest dimarts. Tot i això, l'automobilística va incrementar els ingressos per vendes un 5,1%, dels 14.530.000 als 15.272.000 euros. En total, durant 2025, l'empresa va vendre 657.000 vehicles, un 3,13% més. L'increment, però ressalta amb els "factors adversos" que l'empresa va haver d'afrontar l'any passat en un "entorn de mercat desafiant" com una barreja en les vendes, o els impostos al model Cupra Tavascan, imposats per la Unió Europea per haver estat fabricat a la Xina. La firma també ha destacat un increment del cost dels productes.
L'empresa va mantenir els beneficis operatius en positiu gràcies, com han explicat en l'informe anual, a un elevat interès, en comparació al 2024, en els models elèctrics Cupra Born i Cupra Tavascan. De fet, l'interès en aquests models també ha repercutit en una demanda superior en els Cupra Leon i el Cupra Terramar, en comparació a l'any anterior.
Durant el 2025, Seat va entregar 586.251 vehicles, un 5% més que els 558.159 del 2024. Al llarg de l'any, la companyia va introduir els models Cupra Black Edition i el Tribe Edition, mentre que Seat va modificar els Seat Leon i el Leon Sporttourer. L'automobilística també va redissenyar els models Ibiza i Arona amb nous elements i actualitzacions tecnològiques.
L'any passat, Markus Haupt va ser nomenat com a conseller delegat de Seat i Cupra, després que Wayne Griffiths deixés el càrrec.
L'exercici de Volkswagen
El grup automobilístic Volkswagen ha guanyat 6.904 milions d'euros durant el 2025, un 44,3% menys que els 12.394 milions de l'exercici anterior. El total de vendes va caure un 0,8%, fins als 321.913 milions, mentre que els resultats operatius van ser de 19.060 milions, un 53,5% menys que el 2024. La caiguda dels beneficis és per culpa de "l'efecte dels aranzels i circumstàncies especials". Al llarg de l'any es van vendre 9.037 milions de vehicles, un 0,2% menys, o van reduir la plantilla en un 2,4%, dels 679.500 als 662.900 empleats. De fet, l'empresa preveu acomiadar fins a 50.000 treballadors a Alemanya fins al 2030, com ha anunciat el conseller delegat del grup Volkswagen, Oliver Blume, en una carta dirigida als accionistes.
L'empresa ha informat que la caiguda en els resultats operatius és atribuïble als aranzels imposats pel govern dels Estats Units, com també les despeses a partir d'ajustar de l'estratègia de producte de Porsche, com també efectes monetaris.
Només el cost directe i indirecte dels aranzels imposats pels Estats Units és de 5.000 milions d'euros, ha anunciat el conseller delegat.
El context global es "troba en un moment de nova disposició", ha dit Blume durant l'anunci dels resultats i com que les "certeses familiars s'estan desintegrant", el model de negoci de Volkswagen "de les últimes dècades, ja no funciona".
Durant 2025, la firma ha portat a terme canvis salarials i una reestructuració de treballadors que ha permès reduir uns 1.000 milions d'euros. Una xifra que preveuen incrementar a més de 6.000 milions d'euros l'any a partir de 2030.
"El món ha canviat dramàticament" en els últims tres anys, ha explicat Blume amb "reestructuració del mercat, obstacles en la política comercial i infinitat de requisits reguladors". Per aquests motius, i com que el "cost base és molt elevat", s'està treballant en un pla de transformació de cara al futur de l'empresa.
Europa continua sent el principal mercat tot i operar en un món "extremadament dinàmic". Les entregues de vehicles van caure un 12% al mercat Nord Americà i un 6% a la Xina, tot i que van augmentar un 10% a Sud-amèrica i un 5% a Europa. Àsia, sense comptabilitzar les vendes a la Xina, va créixer un 9% i un 10% a Àfrica i l'Orient Mitjà.
