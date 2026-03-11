Guerra a l'Orient Pròxim
El Govern central prepara mesures per frenar la pujada de la gasolina: “L'impacte en els preus arribarà d'aquí a uns dies”
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que la pujada del cru trigarà entre quatre i deu dies a traslladar-se al preu de la gasolina i anuncia reunions amb sectors i agents socials per definir mesures
Sabina Feijóo Macedo
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assegurat aquest dimecres que el Govern està treballant en un paquet de mesures per esmorteir l'impacte de la pujada del petroli a les llars i les empreses, en un context de “volatilitat i incertesa” als mercats energètics per l'escalada del conflicte a l'Orient Pròxim.
En una entrevista a TVE, el ministre ha explicat que l'Executiu manté un seguiment “detallat” de com està afectant la situació a diferents sectors de l'economia i que aquesta mateixa setmana se celebraran diverses reunions amb agents socials i sectors econòmics per perfilar la resposta. Aquest dijous tindrà lloc una trobada d'alt nivell entre les tres vicepresidentes del Govern, el mateix Cuerpo i els agents socials per avançar en un pla d'actuació.
La pujada del petroli trigarà dies a reflectir-se a les benzineres
Cuerpo ha advertit que l'encariment del cru encara no s'ha traslladat completament al preu dels combustibles. Segons ha explicat, l'augment del preu del barril de Brent i dels marges de refinatge sol trigar entre quatre i deu dies a reflectir-se plenament en el preu de la gasolina i el dièsel. Per això, el Govern està analitzant l'impacte que puguin tenir aquests moviments els pròxims dies, especialment en sectors com el transport, el camp o la pesca, molt dependents del combustible.
El ministre ha insistit que l'escenari continua sent canviant i que el conflicte evoluciona dia a dia, cosa que obliga a mantenir la vigilància sobre els mercats energètics i sobre el possible efecte a les butxaques dels consumidors.
L'Executiu no descarta ajudes, però encara defineix el pla
El Govern no descarta aprovar ajudes o mesures de suport, tot i que el ministre ha subratllat que encara s'estan definint i que es volen consensuar amb els agents socials. “Ara toca acabar de definir el paquet amb una resposta clara”, ha assenyalat, recordant que l'experiència de la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna ha deixat “lliçons” sobre quins instruments poden funcionar millor, des de mesures sobre preus fins a suports directes a la renda de famílies i empreses.
L'objectiu, ha dit, és protegir a curt termini el poder adquisitiu i, a mitjà i llarg termini, continuar avançant en l'electrificació de l'economia i en l'augment del pes de les energies renovables. En aquest context, Cuerpo ha descartat per ara un nou impost a les grans energètiques i ha assenyalat que l'Executiu seguirà l'evolució dels preus en col·laboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
Espanya té reserves suficients de petroli
El ministre també ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat sobre el subministrament energètic. Segons ha explicat, Espanya disposa de reserves estratègiques de petroli que cobreixen més de 90 dies de consum, cosa que garanteix la seguretat del proveïment. A més, ha valorat positivament l'acord assolit al si del G7 per alliberar reserves estratègiques amb l'objectiu de contenir el preu del cru als mercats internacionals.
Cuerpo ha assegurat que l'economia espanyola arriba a aquesta nova crisi energètica “més ben preparada” que el 2022, quan va esclatar la guerra a Ucraïna, i ha subratllat que l'impacte inflacionari podria ser menor que aleshores.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien