El virus surt de la 'zona zero'
La llista actualitzada dels municipis de Barcelona amb restriccions per la pesta porcina
Per tercera vegada en menys d’un mes, la Generalitat amplia el perímetre de l’àrea d’alt risc per l’aparició d’un senglar infectat a Sant Just Desvern
Al febrer s’hi van incorporar Molins de Rei, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat i l’enclavament de Can Castellví, que pertany al terme de Barcelona
María Jesús Ibáñez
La localització aquesta setmana d’un senglar mort a Sant Just Desvern infectat amb el virus de la pesta porcina africana (PPA) s’ha convertit en el quart cas positiu detectat fora de la 'zona zero' o d’alt risc d’infecció. Això ha obligat la Generalitat a modificar de nou els límits del perímetre d’alt risc, en el qual han quedat el mateix Sant Just i el municipi veí d’Esplugues de Llobregat. La llista de poblacions en què queda totalment prohibit l’accés al medi natural s’eleva així a un total de 18, ja que les dues noves poblacions afectades se sumen a les 16 localitats ja incloses en aquesta àrea: Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa i el petit enclavament de Can Castellví, que pertany al terme municipal de Barcelona.
Quines limitacions s’apliquen als 18 municipis de la zona d’alt risc?
Els veïns dels municipis inclosos en el radi de sis quilòmetres al voltant del focus inicial, l’anomenada 'zona zero' de la pesta porcina, han d’abstenir-se d’entrar en zones boscoses o ribes de rius, suspendre també qualsevol activitat de caça i de treballs forestals, excepte aquelles relacionades amb la neteja de franges de protecció contra incendis. I, sobretot, queda prohibit alimentar els senglars que es trobin per la zona o qualsevol altra acció que pugui provocar l’apropament o la dispersió d’aquests animals.
Canvia alguna cosa a la zona de baix risc, en el radi de sis a 20 quilòmetres?
De moment tot continua igual. A l’anomenada zona de baix risc, la situada en el perímetre d’entre sis i 20 quilòmetres al voltant del focus de Cerdanyola, les activitats de caça continuen prohibides, excepte les actuacions necessàries per a la contenció de la malaltia. Tampoc poden sortir els ramats d’aquesta zona de baix risc i es prohibeix de manera estricta l'alimentació de senglars i qualsevol altra acció que pugui provocar l’apropament o la dispersió d’aquests animals.
També es mantenen els mateixos requisits al parc natural de Collserola on, entre les sis del matí i les 10 de la nit, poden realitzar-se activitats d’oci i esportives en grups, sempre que aquests no superin les 10 persones. Aquestes activitats, subratlla l’ordre del Govern, s’han de dur a terme sempre en camins delimitats, és a dir sense penetrar a les zones boscoses. El parc tanca a la nit, a partir de les 22.00 hores i fins a les 6.00 hores del dia següent, perquè els tècnics puguin continuar duent a terme les pertinents accions de control de la fauna. Allà, durant la nit, continuarà prohibit l’accés al medi natural a persones i animals domèstics, una limitació que no afecta a qui hagi d’arribar als seus habitatges o escoles, establiments de restauració i instal·lacions esportives o hípiques.
Quin és el grau d’afectació dels nous casos?
La Conselleria d'Agricultura assegura que continua sense haver-hi "cap granja afectada" en els nous radis i que es manté el de 20 quilòmetres de moment sense alterar les condicions d’accés. Des de finals de febrer, la Generalitat duu a terme una nova estratègia d’atac contra la PPA. "Mobilitzarem tots els recursos materials, tecnològics i humans que calguin, per això hem demanat al ministeri i a altres comunitats autònomes que ens cedeixin incineradores portàtils, unitats canines, plantes mòbils de desinfecció, trampes i drons", va dir durant la presentació de les noves mesures el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. En aquest sentit, la secretària general de la conselleria, Cristina Massot, va explicar que s’ha col·locat un doble tancament en algunes infraestructures clau del Baix Llobregat, "com l’autovia A-2 i la B-23". A més, "s’intensificarà la cerca de cadàvers de senglars amb patrulles acompanyades per gossos i es reforçarà el col·lectiu caçador, per facilitar-los la presa de mostres".
Quin és el grau d’afectació dels nous casos?
El titular d’Agricultura ha admès en diverses ocasions que és impossible saber si la dispersió del virus cap als municipis situats al sud de la zona zero inicial està relacionada amb la relaxació de les limitacions aplicades des del 23 de gener en 71 municipis. O si ha estat perquè han caigut zones de tancament amb els forts vents dels últims dies, cosa que hauria permès la sortida dels animals de la 'zona zero'. Ordeig sol recordar que "existeix un corredor natural que uneix la 'zona zero' amb Molins i Sant Feliu, per Collserola, que ja sabíem que seria difícil de controlar, perquè és un lloc de pas de la fauna".
Com està evolucionant el virus?
En tot cas, el fet que el virus avanci cap al sud entra dins de les previsions que es van fer quan es van declarar els dos primers casos. És un territori amb més presència d’infraestructures viàries i ferroviàries, en el qual el mar i l’àrea metropolitana poden funcionar com a barrera. "Si ho hagués fet cap al nord, la situació seria molt més preocupant, perquè és una zona més boscosa, de més difícil contenció, i suposaria que s’estaria estenent cap a Girona i cap a la Catalunya central, on hi ha una concentració més gran de granges de porcí", assenyala Ordeig. A més del cas de Sant Just Desvern, aquesta setmana s’han notificat altres 20 positius, de manera que la xifra de senglars morts per la infecció supera la barrera dels 200 animals, fins a situar-se en 216.
