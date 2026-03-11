La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
La química vallesana adquireix una parcel·la de 15.000 metres quadrats al nou equipament industrial
L'empresa assegura haver triat la capital del Bages per la ubicació i pel seu "ecosistema educatiu"
El nou polígon del Pont Nou de Manresa ja comença a tenir empreses. Després de la compra per part de Mémora d'una de les parcel·les municipals per fer una ampliació del seu tanatori, ja hi ha una indústria que ha fet el pas i ha adquirit una de les parcel·les privades per ampliar la seva activitat productiva. Es tracta de la terrassenca Chemipol, una empresa familiar del sector químic nascuda el 1979 que ha triat el nou polígon de la capital del Bages (el primer que es desenvolupa a la ciutat en dues dècades) per fer l'ampliació del seu negoci.
Chemipol ha comprat, al fons Cerberus, un terreny de 15.000 metres quadrats on pretén ubicar des d'instal·lacions logístiques fins a la seva divisió de cosmètica i, més endavant, instal·lacions per al desenvolupament de noves línies de negoci i un laboratori. Chemipol va tancar la compra de la parcel·la 13 del poligon a finals d'any, i tot just ara comença a redactar el projecte que preveu entrar a l'ajuntament durant aquest 2026. La intenció inicial de la terrassenca és poder construir les seves instal·lacions la segona meitat del 2027 per poder tenir-les ja operatives a l'any següent. Sempre depenent dels terminis administratius, puntualitza Eduard Brotons, director general de Chemipol.
"Estem molt animats, amb moltes ganes. L'acollida per part de l'Ajuntament ha estat molt positiva", destaca Brotons. La seva empresa arriba a Manresa un cop esgotades les possibilitats de creixement a Terrassa. Chemipol té les instal·lacions centrals al polígon Segle XX de la ciutat del Vallès, però també disposa de magatzems i altres serveis repartits en diversos poligons de la zona. "Estem al límit de la nostra capacitat", diu Brotons. Des de fa tres anys, Chemipol buscava un emplaçament per incrementar la seva producció. Després de contemplar opcions fins i tot a Tarragona i a Saragossa, l'elecció va ser, finalment, Manresa.
El perquè de Manresa
"El negoci va bé i estem creixent", assegura Brotons, director d'una empresa que l'any passat va facturar 35 milions d'euros i que té en plantilla 73 treballadors. "A mitjans de l'any passat vam conèixer el projecte del polígon del Pont Nou", diu Brotons, president també del gremi químic de la patronal Cecot. "Del Pont Nou ens va convèncer la bona comunicació amb Terrassa, la seva ubicació per al transport amb Espanya, amb el port i Europa, les bones infraestructures que ofereix, les àmplies avingudes". Als atractius del polígon s'afageixen, destaca Brotons, "els bons serveis de la ciutat, els graus superiors dels instituts, la UPC, Eurecat, tot el seu ecosistema educatiu, a més del pes que té la indústria a la comarca, amb polígons com els de Sant Fruitós i Sallent. És un 'pool' molt interessant".
Chemipol dissenya i formula additius químics per a diversos sectors industials: pintures i recobriments; cosmètica i detergència; agroquímica; depuració d'aigües residuals; dessalinització i potabilització d'aigua; i tractament d'aigües industrials. Però l'empresa està buscant nous nínxols de mercat, que preveu desenvolupar a la capital del Bages.
L'empresa ven la meitat de la seva producció al conjunt d'Espanya i la resta l'exporta a 92 països d'arreu del món. Un 20% de la seva producció és per al mercat europeu; el 30% el destina a Amèrica, Àfrica, l'Orient Mitjà i el sud-est asiàtic. Chemipol té una filial a Xangai, amb 5 treballadors, dedicada al mercat xinès, detalla Brotons.
El projecte manresà de Chemipol contempla tres fases. En la primera es preveu desenvolupar un espai de logística pròpia. Gairebé en paral·lel, vol traslladar-hi la seva divisió dedicada als cosmètics, que requereixen unes instal·lacions pròpies, diferents de la resta de productes industrials. En una segona fase, les intal·lacions del Pont Nou serviran per explotar la seva estratègia de diversificació a altres branques de negoci. En una tercera fase, descriu Brotons, es contempla instal·lar un laboratori per a les proves de fàbrica i els controls de qualitat.
La inversió total que requerirà el projecte encara és una incògnita, diu Brotons. "És molt d'hora per quantificar-ho". En la primera fase del projecte, Chemipol preveu contractar entre 10 i 13 persones.
"Una molt bona notícia"
Per a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, l'arribada de Chemipol és "una molt bona notícia. És una empresa familiar catalana, amb una llarga trajectòria. I és una empresa productiva". Per a l'alcalde, la confiança que mostra la terrassenca en el nou polígon manresà és "una prova que oferim un preu competitiu perquè altres empreses facin una aposta pel Pont Nou". Un polígon, destaca Aloy, "urbà, amb molts serveis a prop, amb transport públic i en un nucli de comunicacions molt important".
El projecte Pont Nou
Amb el Pont Nou, Manresa guanya l’11% més del que ja disposa de sòl industrial, un total de 168.000 metres quadrats (180.000 metres quadrats de sostre), que es reparteixen en 20 parcel·les, d’una superfície d’entre 3.000 i 24.000 metres quadrats. El nou polígon serà el tercer espai industrial de la ciutat per superfície, després del de Bufalvent (548.000 metres quadrats) i dels Dolors (358.000).
L'obra suposa la construcció de 72.000 metres quadrats de nous vials, 45.000 de zona verda i 15.000 d’equipaments. L’operació preveu guanyar un total de 800 noves places d'aparcament.
De les quatre parcel·les de què disposava inicialment l’Ajuntament al nou polígon, una ja ha estat venuda. Es tracta de prop de 4.000 metres quadrats que ha adquirit Mémora a tocar de les seves instal·lacions actuals. Una venda que ha suposat l’ingrés de 170.000 euros per a l’Ajuntament. A més d’aquesta parcel·la, l’Ajuntament en disposa de tres més, una de 4.900 metres quadrats, una de 13.500 metres quadrats i una tercera de 24.300 metres quadrats. Aquestes dues, adjacents, permetrien la seva venda conjunta per a un projecte empresarial que requerís disposar de fins a 40.000 metres quadrats de sòl. A més de la de Mémora i la Chemipol, l'alcalde Aloy va revelar en un ple municipal que ja n'hi ha una tercera, en aquest cas de propietat privada, de venuda, una operació de la qual no s'han donat a conèixer més detalls.
