"Porta d'entrada a la Costa Daurada"
EasyJet va transportar 2,5 milions de passatgers a Barcelona i posa el focus a Reus per continuar creixent a Catalunya
L'aerolínia reforça l'aeroport tarragoní amb noves rutes i estudia ampliar-les a Alemanya, Suïssa i França
Espanya va ser la destinació vacacional més venuda per EasyJet, amb 18 milions de passatgers transportats el 2025
Sabina Feijóo Macedo
L'aerolínia britànica low-cost EasyJet ha consolidat Barcelona com una de les seves principals destinacions turístiques. La companyia va transportar al voltant de 2,5 milions de passatgers des de i cap a la capital catalana, dins d'un total proper als 18 milions a Espanya, cosa que suposa un creixement al voltant del 7% interanual en el conjunt del país. Ara, es disposen a continuar creixent a Catalunya, amb el focus posat en Reus. “Fa poc vam començar a connectar la Costa Daurada amb el Regne Unit i, després de l'èxit, volem ampliar connexions i créixer en volum”, ha explicat Javier Gándara, director general d'EasyJet al sud d'Europa i director de polítiques públiques.
En concret, EasyJet ha incrementat aquest any un 31% la seva capacitat a Reus, cosa que suposa sumar 134.000 seients addicionals respecte de l'any anterior. L'aerolínia opera en aquest aeroport des del 2018, període en què ha transportat més de 160.000 passatgers. Fins ara, l'atractiu de la destinació ha estat principalment vacacional, on la divisió de paquets turístics de la companyia de baix cost, EasyJet Holidays, ha tingut una bona acollida, especialment al mercat britànic.
Turisme vacacional
Ara, la companyia vol anar un pas més enllà amb l'anunci de noves connexions d'estiu cap a Londres Gatwick, Bristol i Newcastle. “La nostra intenció és desenvolupar l'oferta al llarg de tot l'any i poder consolidar-la. El que volem és continuar completant aquesta oferta a Catalunya, perquè no quedi limitada només a Barcelona, sinó també desenvolupar-la des de Reus”, ha explicat Gándara.
Preguntat per la possibilitat d'obrir noves rutes des de Reus més enllà del Regne Unit, el directiu ha assenyalat que Alemanya, Suïssa i França són tres mercats que la companyia veu amb bons ulls, tot i que sempre lligats al desenvolupament de paquets vacacionals amb easyJet holidays. “Cada mercat és diferent. Al Regne Unit encara hi ha molta demanda de paquets vacacionals. El mercat alemany és diferent, el francès també. Per això avancem de manera diferent a cada país”, ha assenyalat.
De moment, tanmateix, la companyia no contempla obrir una base o “hub” a l'aeroport. És a dir, Reus continuarà sent un aeroport de pas, a causa del seu caràcter estacional. “Per obrir una base hem de consolidar la destinació. A Palma de Mallorca, per exemple, vam obrir una base a l'estiu. A Reus, la demanda encara és relativament incipient”, ha afegit Gándara.
Deu anys a Barcelona
El directiu ha participat aquest dijous a Barcelona en una taula rodona amb motiu del desè aniversari de l'assentament de la companyia a la capital catalana, juntament amb Eva Valenzuela, directora de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, i Mateu Hernández, director general del Consorci de Turisme de Barcelona. El debat ha tingut lloc en un moment que els ponents han qualificat de “convuls i inestable a escala geopolítica”. Així i tot, consideren que destinacions com Espanya se'n poden veure beneficiades.
Perquè si anteriorment alguns turistes internacionals optaven per destinacions com Egipte o altres zones costaneres de la Mediterrània més pròximes a l'Orient Pròxim, ara es poden decantar per la Península Ibèrica. “Va passar amb la Primavera Àrab. Espanya es va veure com una destinació més segura i en va sortir ben parada, tot i que el futur és incert”, ha assenyalat Valenzuela. En el cas de Barcelona, a més d'aquest efecte de “destinació refugi”, la ciutat acollirà nombrosos esdeveniments internacionals, com la visita del Papa o el Tour de França, cosa que, segons Hernández, reforça l'atractiu de la ciutat per als visitants.
Espanya, la destinació més venuda
En aquest context, Espanya s'ha convertit en un dels motors de creixement per a l'aerolínia, especialment durant la temporada turística d'estiu. El país va ser la destinació més venuda del grup en l'últim exercici, i el volum de reserves cap a Espanya va créixer més d'un 13% a l'estiu del 2025 respecte de l'any anterior. De cara a l'estiu del 2026, la companyia espera un comportament encara més sòlid, amb un creixement del 17% respecte de l'estiu previ.
A Catalunya, el creixement d'easyJet holidays és encara més gran: per a aquest estiu se situa un 21% per sobre de l'any anterior, impulsat en gran manera per l'evolució positiva de Reus com a porta d'entrada a la Costa Daurada.
Des que va iniciar les seves operacions a Espanya el 1996, ara fa tres dècades, EasyJet ha transportat prop de 270 milions de passatgers des de i cap al país i s'ha consolidat com la quarta aerolínia del mercat espanyol. Actualment, la companyia opera quatre bases —Barcelona, Palma, Màlaga i Alacant— i dona feina a més de 900 persones a Espanya.
