Pensions i justícia social
Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
Un canvi jurídic sobre el complement de maternitat obre el dret a devolucions de fins a 14.000 euros, fins i tot a pares que no el van rebre quan els corresponia
Marcos Rodríguez
Un nou criteri judicial obre la porta que milers de jubilats reclamin pagaments retroactius de fins a 14.000 euros després de detectar un error en l’aplicació d’un complement de pensió que durant anys va deixar fora molts beneficiaris, especialment pares que complien els requisits, però no el van percebre.
La notícia té l’origen en una interpretació recent de la normativa de la Seguretat Social i en diverses resolucions judicials que han anat matisant un complement conegut com el d’“aportació demogràfica”, comunament anomenat complement per maternitat. Aquest es concedia, entre 2016 i 2021, únicament a dones amb dos fills o més com a reconeixement de l’impacte laboral de la maternitat en les carreres professionals. No obstant això, tribunals europeus i nacionals han considerat que aquesta aplicació va ser discriminatòria per raó de sexe.
¿Què ha canviat i per què pot suposar fins a 14.000 euros?
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja va concloure en una sentència del desembre del 2019 que excloure d’aquest complement els homes que compartien exactament la mateixa situació (és a dir, pares amb dos fills o més que van accedir a una pensió contributiva) vulnerava el principi d’igualtat de tracte recollit en el dret comunitari. A partir d’aquí, la jurisprudència espanyola ha anat adaptant aquest criteri.
Per la seva banda, el Tribunal Suprem ha confirmat en resolucions posteriors que, com que no hi ha cap causa objectiva que justifiqui l’exclusió, aquests homes tenen dret a percebre el complement amb efectes retroactius si compleixen els requisits establerts al seu moment. En quantificar-se com un percentatge de la pensió mensual que no es va arribar a percebre, els imports acumulats durant diversos anys poden assolir xifres elevades, de fins a 14.000 euros o més depenent del cas i del temps sense reconeixement.
¿Qui pot reclamar-ho i com fer-ho?
Poden veure’s afectats jubilats o beneficiaris de pensió contributiva que:
- van generar el dret entre 2016 i 2021,
- tenen dos fills o més,
- no van rebre el complement al seu moment tot i complir els requisits.
Per sol·licitar-ho, aquests pensionistes han de presentar una sol·licitud de revisió davant la Seguretat Social especificant la petició del complement amb caràcter retroactiu. Si l’administració denega la sol·licitud, la via judicial és l’opció habitual per veure reconegut el dret. En molts casos, les sentències estimatòries han obligat la Seguretat Social a abonar els endarreriments acumulats.
Aquest ajust jurídic posa de manifest tant la importància de les interpretacions jurídiques en el sistema de pensions com les oportunitats que s’obren quan un criteri legal es revisa a favor d’un col·lectiu que havia quedat exclòs. Per a molts afectats, aquesta resolució pot suposar un reforç significatiu de la seva economia personal en un moment de pressió sobre els ingressos dels jubilats.
