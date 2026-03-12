GUERRA A L'ORIENT MITJÀ
Els preus del dièsel i la gasolina es desboquen amb les pujades més grans dels últims quatre anys
Els combustibles estan patint encariments rècord en plena espiral alcista al mercat del petroli per l'escalada bèl·lica. El gasoil es dispara un 14% i la gasolina, gairebé un 8%.
David Page
La guerra a l'Orient Mitjà ja està tenint un impacte directe a la butxaca dels ciutadans a Espanya amb un encariment rècord dels carburants. Els preus dels combustibles van registrar l'última setmana, la segona de conflicte bèl·lic després dels atacs dels EUA i Israel sobre l'Iran, les pujades més grans dels últims quatre anys. Les pujades més grans des del març del 2022, amb la invasió militar de Rússia sobre Ucraïna acabada d'iniciar i quan estava arrencant el pitjor de la crisi energètica.
Els carburants sumen la seva vuitena setmana consecutiva de pujades, però ara amb increments desorbitats. El preu mitjà del litre de gasoil a Espanya ha registrat una pujada del 14,1% en només una setmana, fins a situar-se en 1,645 euros, amb la qual cosa assoleix el seu preu màxim des de finals d'octubre del 2023. En el cas del preu mitjà del litre de gasolina, l'alça va ser del 7,7% respecte del preu de fa una setmana, fins a situar-se en 1,600 euros, el seu nivell més alt des de principis d'agost del 2024, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE).
El preu del gasoil confirma així el seu ‘sorpasso’ sobre el de la gasolina. El dièsel ja és més car que la gasolina i es menja l'avantatge fiscal que es manté al mercat espanyol, amb impostos històricament més baixos. La pujada del gasoil és molt més gran a causa fonamentalment del fet que la producció local és molt més baixa i depèn més de les importacions que procedeixen en gran part de països de l'Orient Mitjà.
Omplir el dipòsit, 90 euros
Els conductors ja pateixen les pujades vinculades a la convulsió geopolítica i econòmica pel conflicte a l'Orient Mitjà. Omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel té un cost després de les últimes pujades de 90,47 euros, 9,46 euros més que fa un any, quan ascendia a uns 81,01 euros. Mentre que per als vehicles de gasolina, omplir un dipòsit mitjà suposa actualment una despesa d'uns 88 euros, 3,25 euros més que fa un any, quan superava els 84,75 euros.
Els preus de tots dos combustibles se situen per sobre dels nivells en què estaven abans de l'esclat de la invasió d'Ucraïna, que va començar el 24 de febrer del 2022. Aleshores el preu del litre del dièsel estava en 1,479 euros, mentre que la gasolina també repunta per sobre del preu d'1,591 euros el litre que tenia en aquell moment. No obstant això,** tots dos carburants es mantenen encara molt per sota dels màxims que van registrar l'estiu del 2022, al juliol, quan la gasolina va assolir un preu mitjà de 2,141 euros i el gasoil va arribar als 2,1 euros.
Malgrat les fortes pujades, els preus mitjans espanyols encara estan per sota de la mitjana europea. El preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,774 euros el litre, i de la zona euro, amb un preu mitjà d'1,835 euros. En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és d'1,861 euros, i de la zona euro, on marca un preu d'1,893 euros.
Gasolineres per sobre dels 2 euros per litre
El Butlletí Petrolier de la UE recull els preus mitjans dels combustibles al mercat espanyol, però els preus en algunes gasolineres estan molt per sobre. Algunes estacions de servei ja venen el litre de gasoil per més de dos euros i la gasolina molt a prop d'aquesta cota, segons dades del Geoportal del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la seva cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts. L'evolució en la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal. Per això, i davant la situació de volatilitat que viu el cru per la incertesa després de l'esclat del conflicte a l'Orient Pròxim, les pujades als sortidors podrien prosseguir les setmanes vinents.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu