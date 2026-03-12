Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La segona edició del sopar de la Transéquia dobla l'assistència amb cent comensals

Els restaurants de la comunitat Slow Food Can Patoi, La Sardana, La Xicra y Mas de La Sala elaboren un menú de vuit plats amb la col manresana com a protagonista

El sopar de la Transéquia d'aquest dijous

El sopar de la Transéquia d'aquest dijous / Pol Vilà

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

Un centenar de comensals s'han aplegat aquest vespre a l’espai cultural Cal Llovet de Santpedor per gaudir de la segona edició del sopar de la Transéquia, doblant la xifra de l'any passat. Es tracta d'una experiència gastronòmica que s'emmarca dins de les 4 temporades Gastronòmiques del Bages, una iniciativa impulsada per la comunitat Sloow Food de la Catalunya Central. L'objectiu de és reivindicar la cuina tradicional de proximitat i amb productes de temporada. En el cas d'aquest àpat de l'estació d'hivern, la varietat estrella de l'horta és la col manresana.

Aquesta varietat és la protagonista d'un menú de vuit plats a càrrec dels restaurants Can Patoi (Navarcles), La Sardana i La Xicra (Artés) i Mas de La Sala (Sallent), tots ells integrants de la comunitat Slow Food.

