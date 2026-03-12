Shein obre un hub a Barcelona: un espai "jove, multicultural i 100% femení" per reforçar les operacions a Europa
L'oficina és la segona seu de la companyia a Espanya, després de Madrid, i s'afegeix a una xarxa de més d'una quarantena
ACN
L'empresa de moda Shein ha obert un hub a Barcelona amb la idea de reforçar les operacions de la marca a Espanya i a Europa i donar suport a les comunicacions globals. Després de la de Madrid, aquesta és la segona oficina que obren al país, i s'afegeix a una xarxa internacional de més d'una quarantena. Actualment, hi treballen vuit persones, amb la previsió d'ampliar l'equip "jove, multicultural i 100% femení", d'una mitjana d'edat de 35 anys. Entre les tasques hi ha l'impuls de marques pròpies de la firma, com Nöista, amb un estil "mediterrani, elegant i modern". Barcelona donarà suport en màrqueting i brànding i participarà en la producció de campanyes i continguts visuals en indrets com Tamariu, Calella de Palafrugell o Tarragona.
Barcelona ha estat escollida pel "vibrant ecosistema creatiu", i per l'alta concentració de "talent" i la presència de referents internacionals del món de la moda. Vorada Hiranshomboon, directora de brànding de Shein, ha ressaltat que volen "formar part activa de l'ecosistema empresarial i creatiu català".
Entre els objectius hi ha el de generat "impacte directe" amb la "creació" d'ocupació i indirecte amb la "col·laboració amb professionals i socis del sector" La idea de la marca és que "la bellesa de la moda sigui accessible per a tothom", ha compartit Hiranshomboon.
Espanya és un dels mercats "clau" de Shein a Europa, on ja té gairebé 20 treballadors i treballa amb més de 1.000 venedors actius. Nöista és una de les marques pròpies de l'empresa xinesa, llançada el febrer de 2025, amb un estil "mediterrani, elegant i modern" per connectar amb dones d'entre 22 i 35 anys. L'oficina de Barcelona treballarà "estretament" amb equips internacionals per impulsar les iniciatives vinculades a aquesta marca.
