Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta dels docentsAccident aula d'escolaFrancesc-Marc ÁlvaroTorrenteJosep Ramon Cugat
instagramlinkedin

Shein obre un hub a Barcelona: un espai "jove, multicultural i 100% femení" per reforçar les operacions a Europa

L'oficina és la segona seu de la companyia a Espanya, després de Madrid, i s'afegeix a una xarxa de més d'una quarantena

La seu de Shein en una imatge facilitada per l'empresa

La seu de Shein en una imatge facilitada per l'empresa / Shein

ACN

Barcelona

L'empresa de moda Shein ha obert un hub a Barcelona amb la idea de reforçar les operacions de la marca a Espanya i a Europa i donar suport a les comunicacions globals. Després de la de Madrid, aquesta és la segona oficina que obren al país, i s'afegeix a una xarxa internacional de més d'una quarantena. Actualment, hi treballen vuit persones, amb la previsió d'ampliar l'equip "jove, multicultural i 100% femení", d'una mitjana d'edat de 35 anys. Entre les tasques hi ha l'impuls de marques pròpies de la firma, com Nöista, amb un estil "mediterrani, elegant i modern". Barcelona donarà suport en màrqueting i brànding i participarà en la producció de campanyes i continguts visuals en indrets com Tamariu, Calella de Palafrugell o Tarragona.

Barcelona ha estat escollida pel "vibrant ecosistema creatiu", i per l'alta concentració de "talent" i la presència de referents internacionals del món de la moda. Vorada Hiranshomboon, directora de brànding de Shein, ha ressaltat que volen "formar part activa de l'ecosistema empresarial i creatiu català".

Entre els objectius hi ha el de generat "impacte directe" amb la "creació" d'ocupació i indirecte amb la "col·laboració amb professionals i socis del sector" La idea de la marca és que "la bellesa de la moda sigui accessible per a tothom", ha compartit Hiranshomboon.

Notícies relacionades

Espanya és un dels mercats "clau" de Shein a Europa, on ja té gairebé 20 treballadors i treballa amb més de 1.000 venedors actius. Nöista és una de les marques pròpies de l'empresa xinesa, llançada el febrer de 2025, amb un estil "mediterrani, elegant i modern" per connectar amb dones d'entre 22 i 35 anys. L'oficina de Barcelona treballarà "estretament" amb equips internacionals per impulsar les iniciatives vinculades a aquesta marca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
  2. Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
  3. Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
  4. Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
  5. Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
  6. La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
  7. Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
  8. D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía

Simulacre d'allau amb ferits a l'estació d'esquí de La Molina

Althaia i la Joviat recreen plats d'estrella Michelin per a persones amb disfàgia

Althaia i la Joviat recreen plats d'estrella Michelin per a persones amb disfàgia

La normativa per regular l’explotació comercial del llentiscle i el bruc als boscos catalans entrarà en vigor a finals d’abril

La normativa per regular l’explotació comercial del llentiscle i el bruc als boscos catalans entrarà en vigor a finals d’abril

Markus Haupt, CEO de Seat: «No tenim prevista una reducció de plantilla per assolir objectius de rendibilitat»

Markus Haupt, CEO de Seat: «No tenim prevista una reducció de plantilla per assolir objectius de rendibilitat»

Conductors del bus urbà de Manresa reclamen tenir un vàter fix on poder anar en hores de servei

Conductors del bus urbà de Manresa reclamen tenir un vàter fix on poder anar en hores de servei

Junts per Manresa i Avenç Nacionalista exigeixen una condemna clara als atacs a Junts i l’assetjament a Ramon Bacardit

Junts per Manresa i Avenç Nacionalista exigeixen una condemna clara als atacs a Junts i l’assetjament a Ramon Bacardit

La Fundació Miró reordena l'obra de l'artista a partir dels seus processos creatius i recupera el Jardí dels Xiprers

La Fundació Miró reordena l'obra de l'artista a partir dels seus processos creatius i recupera el Jardí dels Xiprers

El Berguedà mantindrà la recollida dels residus assimilables als polígons industrials

El Berguedà mantindrà la recollida dels residus assimilables als polígons industrials
Tracking Pixel Contents