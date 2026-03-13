BBVA eleva el nou finançament a empreses catalanes fins als 22.600 milions el 2025
Regió7
BBVA ha concedit 22.684 milions d'euros en nou finançament a empreses catalanes durant el 2025, fet que suposa un increment del 17% respecte a l'any anterior, segons dades del banc, que detalla que una de cada quatre pimes a Espanya decideix treballar amb BBVA, cosa que situa el banc com a líder de captació, per tercer any consecutiu.
La proposta de BBVA per a les petites i mitjanes empreses combina finançament, innovació tecnològica, acompanyament especialitzat en totes les etapes de creixement de les empreses i una oferta de solucions, que van des de serveis de cobraments i pagaments per a comerços, fins a eines que faciliten la tasca de les grans empreses, les pimes i els autònoms al dia a dia. Entre aquestes solucions, destaca l'entitat bancària, figura l'actualització de BBVA Cobraments, una aplicació que permet convertir el telèfon intel·ligent en un terminal punt de venda per acceptar pagaments amb targeta o dispositius mòbils.
Suport a la creació d'empreses
BBVA assegura que "continua reforçant la seva proposta d'acompanyament a les empreses". L'entitat recorda que va ser "pionera" a llançar un servei integral per a la constitució d'empreses a Espanya en col·laboració amb Ayuda T Pimes, un model que permet constituir una societat sense haver de preocupar-se pels tràmits administratius. Des del seu llançament, més de 1.000 empreses s'han constituït amb l'acompanyament de BBVA.
Aquest acompanyament es complementa amb productes dissenyats per facilitar l'arrencada dels negocis, com ara el Compte Empresa Benvinguda sense comissions, promocions per a nous clients o la possibilitat de contractar TPV sense cost durant el primer any.
BBVA impulsa la IA a les pimes
En matèria d'innovació, BBVA ha estat la primera entitat a Espanya que ha posat a la disposició de les pimes dues llicències de ChatGPT Business gratuïtes durant un any a clients i nous clients per impulsar l'adopció de la IA entre el teixit empresarial. A més, ha posat en marxa continguts formatius per aprendre a aplicar aquesta tecnologia de forma pràctica als seus negocis. La iniciativa es desenvolupa en el marc de l'aliança estratègica entre BBVA i OpenAI.
