Mercat residencial
Les empreses van vendre 45.000 habitatges més dels que van comprar el 2025: Catalunya concentra el 27% de les operacions
Els notaris alerten que fons i promotores acceleren la seva desinversió immobiliària mentre pugen els preus i augmenta la dependència de les hipoteques
A Catalunya, les empreses van vendre 12.010 habitatges i a Barcelona les vendes van superar les compres en 1.705 operacions
Sabina Feijóo Macedo
La tendència de la qual alertava el mercat es confirma: les empreses estan desinvertint en el mercat residencial, i, especialment, en el català. L'any passat, els fons d'inversió i les promotores van vendre 45.000 habitatges més dels que van comprar a Espanya. Del total, fins a un 27% es van concentrar a Catalunya, on es van vendre 12.010 habitatges més dels que es van comprar, mentre que 1.700 d'aquests es van produir a la ciutat de Barcelona. “Les persones jurídiques estan sortint corrents del mercat de l'habitatge, una cosa que incidirà encara més en el descens de l'oferta” va subratllar Alberto Martinez Lacambra, director del Centre Tecnològic del Notariat.
Les dades, presentades aquest divendres al Col·legi d’Economistes (Barcelona) pels notaris, confirmen dues tendències. D'una banda, que la desinversió en el mercat residencial per part de les empreses és palesa. De l'altra, en veure qui està absorbint els actius alliberats per les empreses, es percep un traspàs progressiu d'habitatges cap a compradors particulars. És a dir, si el 2025 les compres fetes per persones físiques a Espanya van equivaler a gairebé el 7% de les vendes efectuades per persones jurídiques, percentatge que puja a l'11,93% a Catalunya i arriba a l'11,54% a Barcelona.
Pel costat de les compres, el 2025, les persones jurídiques van representar el 10,7% de les compres d'habitatge a Espanya, percentatge que s'eleva al 12,3% a Catalunya i al 13,8% a Barcelona. “Quan parlem d'habitatge, d'empresa o d'integritat financera, no parlem només de transaccions, parlem de confiança estructural, que es construeix sobre la seguretat jurídica" va dir el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín.
Barcelona supera els preus de la bombolla immobiliària
En aquest context, els notaris han alertat que el preu nominal de l'habitatge plurifamiliar ha passat de costar 2.077 euros el 2007 a costar 2.500 euros. D'aquesta manera, subratllen que, en termes nominals, a Espanya, no ha estat fins a l'any 2025 que hem assolit la quota nominal de preus de l'habitatge del 2007, en un 5,6%. En termes reals, encara estem un 25% per sota de l'any 2007.
Tanmateix, reconeixen que és un problema que va per ciutats i barris, perquè a Barcelona, els preus reals del mercat de l'habitatge ja són un 5,5% més cars que els nivells rècord assolits durant la bombolla immobiliària, segons el Portal Estadístic del Notariat. En concret, el 2025, el preu mitjà va assolir els 4.587 €/m², un 10,8% més que el 2024 i per sobre dels nivells del 2007. Si bé en el conjunt de Catalunya encara no superen els màxims previs a la crisi financera, sí que acumulen un fort rebot del 70% des dels mínims del 2013, fins a situar-se en 2.628 €/m².
Els joves compren cada vegada menys habitatge
L'alça de preus, que es veu reflectida en l'accés dels joves al mercat de l'habitatge, també posa de manifest el creixent pes del suport familiar. Així, els compradors d'entre 18 i 30 anys van representar el 2025 a Catalunya el 12,84% del total, molt per sota del 24,75% del 2007. En el conjunt d'Espanya, la xifra es redueix fins al 9,63%.
En conseqüència, les donacions d'habitatges de pares a fills a Espanya han augmentat de manera significativa en els darrers anys, passant de 19.042 operacions el 2019 a 30.535 el 2025. A Catalunya, al seu torn, aquestes donacions gairebé s'han duplicat en el mateix període, en passar de 1.483 a 2.921 operacions. "Estem veient un traspàs de riquesa generacional que augmentarà encara més la desigualtat" va alertar Lacambra.
Les hipoteques financen el 71% de les compres a Catalunya
Els preus també incideixen en una dependència creixent del crèdit hipotecari per accedir a l'habitatge. I és que, a Espanya, el 2025 es van formalitzar 438.415 hipoteques per a l'adquisició d'habitatge, amb un import mitjà de 174.949 euros. A Catalunya se'n van signar 80.511, amb un import mitjà de 191.215 euros. En el cas de la ciutat de Barcelona, l'import mitjà de les hipoteques per a compra d'habitatge va assolir els 249.181 euros, amb 23.512 operacions formalitzades.
¿I com es van finançar? Doncs gairebé el 61% de les compravendes d'habitatge a Espanya es van fer amb hipoteca, percentatge que a Catalunya s'eleva fins al 71,2%. Una altra dada que mostra el pes del crèdit és que el percentatge mitjà de finançament sobre el valor de l'habitatge es va situar en el 72,5% a Espanya i en el 73,7% a Catalunya. “Vista la situació d'endeutament de les famílies no es pot afirmar que estiguem davant d'una altra bombolla immobiliària, però sí que queda clar que tenim un problema d'oferta”, va assegurar Lacambra
