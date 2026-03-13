L'IPC augmentarà al 3,6% al març i superarà el 4% els següents mesos, abans de baixar a partir del juny, segons Funcas
El centre d'anàlisi considera l'augment mensual d'aquest febrer d'un 0,4% "pitjor de l'esperat"
ACN
El centre d'anàlisi Funcas preveu que l'Índex de Preus de Consum (IPC) augmentarà al 3,6% al març, a causa del conflicte a l'Orient Mitjà. La guerra a l'Iran "obliga" a modificar "substancialment" les previsions i han estimat que si el preu del barril de petroli es rebaixa a partir del juny, l'IPC serà superior al 4% a l'abril i al maig i baixarà fins a acabar 2026 amb una taxa interanual del 3,4%, i una mitjana anual del 3,6%. En el pitjor cas, que el preu del barril de brent es mantingui al voltant dels 100 dòlars, l'IPC mitjà anual seria del 4,3%. Funcas considera que l'augment del 0,4% d'aquest febrer, mantenint els preus un 2,3% més que el 2025, és "pitjor de l'esperat", tot per més inflació en aliments no elaborats, entre d'altres.
Els investigadors del centre han dit que els productes energètics i els béns industrials no energètics també han fet incrementar els preus durant el passat mes. D'altra banda, la taxa subjacent va augmentar fins al 2,7%, una xifra que ressalta el "preocupant augment" de les pressions inflacionistes, inclús abans de l'esclat de la guerra a l'Iran.
Funcas estima que si el preu del barril del petroli acaba l'any 2026 al voltant dels 81 dòlars, s'espera que la mitjana anual de l'IPC espanyol sigui del 3,6% i la subjacent del 2,5%. En el cas que caigui fins als 73 dòlars, la inflació rondaria una mitjana del 3,2% i la subjacent del 2,3%.
