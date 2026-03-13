Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protesta al centre de la capital catalana

Unió de Pagesos es manifesta aquest divendres a Barcelona contra la sobtada pujada de preus del gasoil

Els agricultors denuncien, com ha fet també el sector del transport, que les distribuïdores incrementen preus sobre un combustible que ja emmagatzemaven abans de la guerra

Afiliats d’Unió de Pagesos en una protesta contra la gran distribució, portada a terme el 2024 a Sant Sadurní d’Anoia.

Afiliats d’Unió de Pagesos en una protesta contra la gran distribució, portada a terme el 2024 a Sant Sadurní d’Anoia. / Manu Mitru / EPC

María Jesús Ibáñez

Quatre dies després de l’esclat del conflicte al Pròxim Orient, els agricultors espanyols ja van posar el crit al cel per denunciar que el preu del gasoil d’ús agrícola, el conegut com a gasoil B, havia pujat un 8% de manera sobtada. Ara, a punt de complir-se dues setmanes dels primers bombardejos sobre Teheran, el sector primari ha decidit sortir al carrer per denunciar el que, al seu entendre, està sent una operació especulativa de les empreses distribuïdores, que han col·locat el combustible que ells utilitzen per als treballs al camp a un preu mitjà ponderat d’1,458 euros per litre, un 22% més car que el 2 de març passat, segons dades obtingudes al Geoportal del Ministeri per a Transició Ecològica.

Els productors agraris i ramaders sospiten que els estan aplicant preus més cars «sobre un carburant que ells ja tenien comprat i emmagatzemat des de fa temps, perquè no és possible que en tan pocs dies estiguin ja venent-nos gasoil afectat pel bloqueig de l’estret d’Ormuz», critica un afectat.

Per això, i perquè vol mostrar també el seu rebuig del conflicte bèl·lic iniciat per Israel i els Estats Units, el sindicat Unió de Pagesos ha convocat per a aquest divendres una protesta a Barcelona, amb una concentració a les 11.30 hores davant la seu de la delegació del Govern central, al carrer de Mallorca, en la qual reclama mesures urgents al Govern. Entre altres qüestions, l’organització agrària està preocupada per l’impacte que la pujada dels costos de producció tindrà sobre la pròxima collita, que sortirà bastant més cara que la de l’any passat. «És necessari, per això, realitzar controls estrictes per vetllar pel compliment de la llei de la cadena alimentària, de manera que s’asseguri que els imports que rebi el sector agrari per les seves produccions compensi adequadament aquests increments», exigeix.

Unió de Pagesos demana també una rebaixa dels impostos aplicats al gasoil agrari. Entre les seves demandes, demana implantar un gasoil professional agrari amb l’impost especial harmonitzat mínim a la UE i un IVA reduït, a més d’accelerar la devolució al camp de la part corresponent de l’impost especial d’hidrocarburs (IEH). També insta l’Executiu a fer servir els mecanismes al seu abast per preservar l’estabilitat del mercat davant possibles problemes de subministrament.

Notícies relacionades

«El sector primari, ja es va veure la crisi energètica de la guerra d’Ucraïna, sol ser el primer a notar els efectes de pertorbacions internacionals», assenyala Carles Vicente, responsable de l’àrea de Fiscalitat en el sindicat català, que pertany a la plataforma estatal Unió d’Unions (UdU).

