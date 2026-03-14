Els empresaris del Berguedà reclamen al SOC més inversió a la comarca
L’ACEB alerta que la despesa del servei públic ha caigut del 35% des del 2022, amb 1,4 milions d’euros menys
L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) expressa la seva preocupació davant la davallada de recursos destinats a la inserció laboral a la comarca. Segons l’anàlisi tècnica realitzada per l’entitat a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), el finançament global al Berguedà ha passat de 4,1 milions d’euros l’any 2022 a poc més de 2,6 milions el 2024. Aquesta retallada de 1.425.972,85 euros representa una caiguda de la inversió del 35% en només tres exercicis. «Estem molt preocupats», assegura Josep Maria Serarols, president de l’associació.
La disminució pressupostària, exposa l’ACEB, «té un impacte directe sobre la ciutadania i la capacitat de resposta del teixit productiu». En aquest període, detalla, el nombre de persones usuàries ateses pels programes d’ocupació ha caigut del 31%, en passar de 736 a 505 en el darrer any analitzat.
La queixa l’ha traslladart aquesta setmana el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, i la gerent, Neus Piniella, en una reunió amb el secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Francisco Ramos. Durant la trobada, la patronal berguedana ha plantejat solucions concretes per frenar «la pèrdua d’oportunitats laborals a la zona». Així, l’ACEB proposa implementar al Berguedà el programa «Espais de recerca de feina». Una eina que la patronal considera «clau per combatre la bretxa digital i millorar la competitivitat comarcal mitjançant el foment de l’autonomia i l’ús d’eines digitals». La proposta també preveu un acompanyament tècnic tutoritzat per millorar competències en temps real i l’optimització de recursos per reduir el temps que les persones passen a l’atur.
La demanda de l’associació es fonamenta en els resultats obtinguts en la gestió directa de programes d’ocupació. Durant l’any 2025, l’Agència de Col·locació de l’ACEB ha atès 530 persones i ha gestionat més de 160 ofertes laborals, tot assolint una taxa d’inserció propera al 50%. Així mateix, l’entitat destaca l’èxit de models formatius consolidats com FPO Dual que ha assolit una taxa d’inserció del 64% des del 2021, fet que demostra, afirma, «l’eficiència de l’aprenentatge en l’entorn real de l’empresa i programes FOAP de Formació Professional de Nivell C, que mantenen una mitjana d’èxit laboral del 35% en l’àmbit administratiu».
L’ACEB reclama a la Generalitat «un canvi en els criteris de valoració de les polítiques actives d’ocupació que incloguin la visió territorial i de qualitat prioritzant les entitats amb trajectòria i estructura consolidada al territori». Són «factors de correcció», diu la patronal, per a comarques d’interior per «reconèixer la singularitat de zones amb risc de despoblament per garantir l’equitat en l’accés al treball». També reclama «un finançament ajustat a costos reals» per poder aplicar «models d’alta inserció com l’FPO Dual».
Josep Maria Serarols assegura que la pèrdua d’inversió per part del SOC «ens posa en desavantatge», i recorda que «el cavall de batalla de l’ACEB és que al Berguedà se’ns tracti com a la resta. Que se’ns doti de recursos de manera correcta». Segons Serarols, el Berguedà necessita un impuls de l’administració per tenir les mateixes oportunitats que la resta de territoris. «Els empresaris de la comarca ens espavilem, però en matèria de formació i d’inserció ens cal més suport institucional». Serarols valora positivament la reunió amb el secretari de Treball: «Va entendre la nostra reclamació i es va comprometre a treballar-hi». n
