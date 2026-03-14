"Repte Circular", una activitat per conscienciar als més joves sobre la importància del consum responsable
Es tracta d'un taller lúdic per a infants de 6 a 10 anys i famílies, que tindrà lloc aquest diumenge al matí al Parc de l'Agulla durant la Minitranséquia
Ruben Costa
La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA porten un any més l'activitat Repte Circular a la Minitranséquia de Manresa, el proper diumenge 15 de març d'11h a 14h, al Parc de l'Agulla. Repte Circular és una activitat per conscienciar als més joves sobre la importància de l’Economia Circular. La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA porten arreu del territori l’activitat Repte Circular, un taller lúdic per a nenes i nens de 6 a 10 anys i famílies, que ensenya i sensibilitza, a través del joc, sobre la importància del consum responsable, de reutilitzar i de reciclar com a base del desenvolupament sostenible. L’activitat està integrada per 3 racons de joc, que es connecten a través d’un fil conductor, l’Economia Circular, i un protagonista (un cargol) que acompanya als participants al llarg de tota l’activitat i els presenta les instruccions i missatges clau de cada racó.
El joc aborda temes com el consum responsable, donar nous usos als objectes i reciclar-los, amb exemples concrets de la vida quotidiana. Els nens i nenes poden veure la circularitat en els materials i productes que fan servir de manera habitual. El Repte Circular és una activitat pensada per programar a fires sostenibles o Festes Majors i se suma a les accions educatives mediambientals que la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA porten a terme; com són el Concurs BBVA de Dibuix Escolar, amb contes que parlen de com cuidar el planeta, i Guardes del Clima, un recurs que es pot fer en família o en centres docents a través d’un ordinador i en què les nenes i nens aprenen a ser unes bones i bons Guardes del Clima.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat
- La normativa per regular l’explotació comercial del llentiscle i el bruc als boscos catalans entrarà en vigor a finals d’abril
- Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals