Consum fantasma
Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
És possible estalviar fins a 5.000 euros l'any evitant el malbaratament de menjar, aigua i electricitat
Oriol García Dot
Cada any, a l'hora de mirar les despeses fetes, apareix alguna sorpresa. Sempre solem pagar més del que pensem, i això és una conseqüència directa d'alguns malbarataments que ja tenim interioritzats.
La plataforma alemanya dedicada a l'ajuda en l'estalvi, Raisin, ha publicat un estudi on assegura que els espanyols poden estalviar fins a 5.000 euros l'any seguint alguns consells bàsics. Segons l'empresa, has d'estalviar 416 euros al mes si vols assolir aquesta xifra.
Despeses formiga
El primer de tot, has de calcular les teves despeses fixes i variables i dividir-les en prescindibles i imprescindibles. Després, has de fixar un pressupost d'estalvi mensual ajustat a les teves necessitats i, finalment, reduir les teves despeses prescindibles per maximitzar la teva capacitat d'estalvi. Hi ha algunes aplicacions que t'ajuden a controlar els teus desemborsaments; un dels problemes més grans són les despeses formiga.
Segons un article de Raisin: "Les despeses formiga són els desemborsaments de petita quantia que fas de manera automàtica i gairebé inconscientment, per la qual cosa són difícils de recordar. Tanmateix, si els sumes, obtindràs com a resultat una quantitat important de diners que redueix la teva capacitat d'estalvi".
Aquí et presentem exemples de les despeses formiga més comunes, com les compres en línia. Molta gent no les necessita, simplement s'ha convertit en el seu passatemps. Un altre exemple seria l'alimentació. Algunes despeses d'alimentació també poden ser formiga, com el cafè diari, els sopars a domicili o els snacks per impuls. Finalment, podem considerar les **comissions bancàries **per targetes o manteniment com una despesa formiga que redueix el saldo mes a mes.
Malbaratament alimentari
Relacionat amb l'alimentació, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el seu últim informe de malbaratament alimentari, dona les dades que fins a 1.125,23 milions de quilograms o litres d'aliments i begudes es van malbaratar a Espanya el 2024. Això implica que cada persona en va malbaratar 24,38 quilograms o litres, que representen uns 250 euros anuals.
Aigua embotellada
Una altra despesa innecessària, que moltes famílies espanyoles adopten sense saber que els està buidant les butxaques, és l'aigua embotellada. Segons el mitjà Report Linker, Espanya el 2023 va ser el segon país del mercat amb el consum més alt d'aigua embotellada. El volum de consum per càpita era de 197 litres, que es tradueixen en una despesa estimada de 300 euros malbaratats per persona. Aquesta despesa és absurda, ja que hi ha l'opció de l'aigua de l'aixeta, i s'hi pot afegir algun filtre.
Electricitat malbaratada
Una de les despeses que més massa econòmica ens pren sense adonar-nos-en és l'electricitat. Segons l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), és molt important no superar la temperatura de 21 °C quan posem la calefacció, mentre que quan posem l'aire condicionat no cal posar-lo per sota de 26 °C. Això pot ser crucial per estalviar molts diners.
També recomana aprofitar al màxim la llum natural, apagant el llum de les zones ja il·luminades, evitar deixar llums encesos en habitacions que no estiguis utilitzant i, el més important, substituir les** bombetes incandescents i halògenes per tecnologia LED, ja que fa servir una potència deu vegades inferior a les incandescents i té una vida útil deu vegades superior, estalviant més d'un 80% de l'energia.
Finalment, l'IDAE fa referència a l'anomenat consum fantasma elèctric. Aquesta despesa està relacionada amb els aparells que deixes connectats sense fer-los servir, com pot ser el mòbil. Representa entre el 7% i l'11% del consum anual, amb un cost mitjà de 67 euros per habitatge.
